¿Cuál de todas las Españas es otra?

Se veía venir: Él publica «Tierra firme» y el Ministerio de Igualdad nos sorprende con una campaña en la que se dice en grandes caracteres: «Se acabó. Ahora ya España es otra». Lo de «se acabó» me recuerda a María Jiménez: «Todo lo que yo te haga/ antes tú ya me lo hiciste/ y ahora ¿qué quieres conmigo? / si tú para mí no existes/ Se acabó/ porque yo me lo propuse y sufrí…». Quizá el Ministerio de Igualdad se refiere a que ahora esta tierra nuestra ya es, por fin, una tierra más firme, cosa fina, pensamiento hondo, mondo y lirondo de Ana Redondo. Dice César Antonio Molina: «Estamos entrando en una sociedad en la que se renuncia al pensamiento

y la libertad a cambio de comer». Sí, sobre todo el menú Moncloa: «A mí donde me pongan un chuletón al punto…».

Pero ¿a cuál de las Españas se refiere el anuncio? ¿A la España sanchista? ¿A la España pepera? ¿A la España de Vox de fachaleco y barbacoa en Ferraz? ¿A la España plurinacional expropiada de algunas tierras firmes? ¿A la España de los nacionalismos periféricos de derechas? ¿A la España de los nacionalismos periféricos de izquierdas o extrema izquierda? ¿A la España de los socialistas constitucionalistas? ¿A la España de Sumar? ¿A la España podemita? ¿A la España machista? ¿A la España feminista tradicional? ¿A la España feminista radical? ¿A la España de Vicente Vallés o a la de Jordi Évole? ¿A la España ungida de verificadores? ¿A la España de «no dudes de la amnistía que Pedro Sánchez te coge manía»? ¿A la España que observa todas estas Españas y alguna más pasando de todo y largándose de puente?

Un día nos lo explicará a fondo Ana Redondo. En otra España y en otro anuncio, claro.