El diario de Amilibia: Corred, Corred, Ayusistas

Alarmado por el caso Nacho Cano, cuentan lenguas viperinas que MAR está meditando un plan de evacuación de ayusistas y personas más o menos relacionadas con la presidenta de la comunidad de Madrid. También sopesa inventar nuevos filtros en la elección de afines para mejor proteger su imagen, sabedor de que el chorreo de fango desde las cloacas de Moncloa para vengar a la Bego va a intensificarse hasta convertir a la presi en una estatua de arcilla, o sea, en uno de esos guerreros chinos de terracota. Isabel ha denunciado “estalinismo contra Nacho Cano”: quieren señalar y desacreditar, dice, al que discrepa del poder. Y el artista denuncia que su arresto es una operación asquerosa por su proximidad a Ayuso: “Ya han ido a por toda su familia, y solo quedaba yo”.

Según algunos analistas, al menos Putin tiene la delicadeza de hacer desaparecer o envenenar con polonio a sus adversarios y no torturarlos sin piedad con el gota a gota de eternas campañas de desprestigio. Así que ahora, visto lo visto, tendrán que correr hacia donde puedan todos aquellos que hayan sido condecorados, homenajeados, ayudados e incluso saludados por Ayuso. Pueden ser detenidos por: a) tener el DNI caducado o en mal estado. b) arrojar plástico en el contenedor del papel. c) dar de comer a palomas o gatos callejeros. d) ver porno sin permiso de Escrivá. c) criticar al Gobierno en alguna terraza próxima a la comisaría de Alberto Carba, amigo de Marlaska…Se aconseja a los ayusistas, eso sí, no huir a Cataluña: si no aceptan a los “menas”, cómo va a acoger ayusistas. Mejor a Hawái, que te reciben con flores.

Putin suele detener a sus adversarios por colaborar con organizaciones extremistas, dice. Aquí, Él no recurrirá a eso: tendría que detenerse a sí mismo. Pero ojito con ir en patinete sin casco.