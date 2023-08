El diario de Amilibia: Oferta de Españas varias para la Yoli

No sé si el dato le servirá de algo al paleontólogo Arsuaga, el de Atapuerca, pero parece que evolucionamos: hemos pasado del «que te vote Txapote», al «Sánchez, mamón, llama a Puigdemont» que se gritó el otro día en un concierto de rock en Gerona. Bien es verdad que evolucionamos a gritos y con pareados pancarteros, pero algo es algo, y además es lo que hay. Cristina Pedroche presenta a gritos «Password» y tiene éxito, por lo que se podría concluir que también hemos pasado de «el que no llora no mama» al «el que no grita no mama» y la Pedroche sabe de eso porque ahora le está dando el pecho a su Laia. Leo: «Sumar ensaya varias ‘Españas’: ‘federal’, ‘confederal’, ‘asimétrica’…». Como ella, la Yoli, no hace experimentos con gaseosa, sino con Dom Perignon, le señalo otras Españas para que elija: aprovecha, Yoli, que estamos en rebajas.

Yolanda Díaz, líder de Sumar David Jar La Razón

Por ejemplo, tenemos la España vaciada, la parada, la seca, la reseca, la que entierra y desentierra, la roja, la azul, la amarilla, la arco iris, la morada, la centralista, la periférica, la tribal, la tonta, la lista, la plural, la del sólo sí es sí, la del no es no, la LGTBI+, la transversal, la pobre, la rica, la eternamente cabreada, la Frankenstein y la Drácula. Sé que me dejo muchas Españas en el tintero, pero esta columna es cortita. Dentro de nuestra evolución, a mí me gustaría que pasáramos de la España «que ha de helarte el corazón» (Machado) a la «España criogenizada», para ver si nos despiertan dentro de unos 200 años y hemos aprendido a votar. O así.