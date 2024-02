El diario de Amilibia: ¿Pedirá Puchi la amnistía de Putin?

Leo: «El Gobierno descubre ahora 300.000 funcionarios ocultos». ¿Dónde estaban escondidos? ¿Hay búnkeres en los ministerios y en otros organismos oficiales? ¿Acaso son los 300.000 enchufados que no van a trabajar nunca o los 300.000 que están siempre tomándose un café en el bar de abajo y no constan en los recuentos? ¿Son los 300.000 que nunca fichan porque tienen permiso para realizar tareas externas, tal que pasear a los perros del jefe, hacer la compra de la señora del jefe o preparar estadísticas para Tezanos sobre la calidad de los pinchos de tortilla en los alrededores del CIS? Y de pronto se me presenta una alucinante sospecha: ¿acaso Putin fue tan generoso como para enviar desde Moscú 300.000 funcionarios rusos para apoyar a Cataluña en su proceso independentista antes y después del1-O? Cuentan las malas lenguas de los servicios secretos que ahí pueden estar gran parte de los 300.000 funcionarios ocultos, agentes del SVR (Sluzhba Vnéshney Razvedki) dispuestos a desestabilizar Europa como sea. Muchos me parecen para pasar inadvertidos. Quizá se dispersaron muy astutamente por Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona disfrazados de pubilles y hereus, con barretina y faixa ellos y gandalla y alpargatas de esparto ellas. Hay que tener en cuenta que preparar la evasión de Puchi en un maletero no fue tarea fácil y sin duda requirió de la habilidad en fugas de un gran número de agentes especializados, quizá hasta la colaboración del James Bond ruso conocido como Maximovich Isáyev e incluso del Pequeño Nicolás, también conocido en Moscú como Malen’kiy Nikolas.

Después de lo ocurrido en el Congreso, no sería de extrañar que Puchi exigiera que la amnistía alcanzara también a Putin para que el ruso pudiera estar presente en su regreso triunfal a Barcelona. O así.