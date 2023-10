El diario de Amilibia: No me salvará ni Richard Gere

Soy descreído por convicción, y sintiéndolo mucho tengo que añadir a la larga lista de mis decepciones a Nadia Calviño. No acaba de aclarar lo de los Fondos Europeos. ¿Dónde van? ¿Es cierto que no se pueden distribuir por problemas burocráticos? ¿No somos capaces ni de repartir la pasta gansa como mandan Lacalle y Rallo cuando la pasta es mucha? El caso de los Fondos Europeos es algo que a los pobres nos aflige mucho: en su día soñamos que, como el Gordo de Navidad, siempre estaría muy repartido y nos tocaría al menos la pedrea. Pero no.

También habló mucho Nadia en su día de la cesta de la compra asequible y de la innegable mejoría de la inflación, y cada vez que voy al súper me encabrono y me acuerdo mucho de ella.

Richard Gere y Alejandra Gere Hogar Sí

Dice Luis Garicano, experto en la cosa: «España ha desperdiciado la oportunidad de los fondos europeos. No tiene capacidad para un plan de envergadura». Para terminar de alegrarme la mañana, añade: «España está en peligro de caer en una decadencia económica secular». Un siglo o más en la pobreza, joder, le grito al televisor, donde he visto a Richard Gere y a su señora, la española Alejandra Silva, presentando la campaña «Hogar Sí». Quieren que en 2030 no exista ni un solo sintecho de los 37.000 que ahora hay en nuestro país. No sé quién los ha contado para que les salga una cifra tan redonda, pero su intención es beatífica. Probablemente, en 2030 yo ya estaré criando malvas y Richard Gere no me podrá salvar, pero consuela saber que está ahí, oficial y caballero.

Hombre, yo preferiría que me salvara Carmen Lomana, pero ya ha dicho que le van los muy cultos y guapos. Inalcanzable.