El diario de Amilibia: La Yoli hace rebelde a Feijóo

Digo yo que Viondi, el concejal sociata que le atizó tres cachetes a Almeida, es, en medio de todo, un hombre con suerte: de haber sido diputado en la Asamblea de Madrid y los cachetes se los hubiera propinado a Díaz Ayuso, hoy posiblemente no sólo estaría desposeído de sus cargos, sino muy dolorido físicamente. Creo que si no la frenara MAR, Isabel ya estaría avisando: “Si a mí alguien me da tres cachetes en la cara, ya puede protegerse la entrepierna”. Es cinturón negro de karate. La única violencia que se permite la Yoli es la verbal contra Feijóo y la agitación política, constante de su voluptuosa melena al viento, aunque no se sabe a lo que podría llegar cuando los ricos, y no Nadia, la convenzan firmemente de que nos vamos al carajo y los vea huir en cohetes de Elon Musk. Porque, ¿qué es ella sin los ricos?

Memes y reacciones al “Plan B” de Yolanda Diaz Twitter

Dijo que Feijóo está llamando a la “rebelión nacional” por convocar manifestaciones contra la amnistía, como Díaz Ayuso. O sea, que a partir de ahora ya es oficialmente rebelde. Debería enviarle un telegrama de agradecimiento, porque no sólo ha evitado situarle entre los ricos cobardes que huyen en cohetes a colonizar alguna luna de Europa, sino que le ha instalado involuntariamente en el altar de sus devociones rebeldes: Lenin, el Che, Marx…Esto no tiene precio. Ahora, ya laureado, Alberto puede cantar con Jeanette: “Soy rebelde porque Yoli me hizo así/ porque nunca me ha tratado con amor…”

Si los ricos creen que nos vamos al carajo, Feijóo no va a darse, como yo, al carajillo. Él ya está ahora casi en la Revolución Francesa: “Libertad, igualdad y dignidad”, grita. Óscar Puente le dará tres cachetes en cuanto añada “fraternidad”.