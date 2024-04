El diario de Amilibia: Vean, un ministro experto en almas

Ante el ataque de la vicepresidenta segunda a los ricos, alguien escribió en X: «No se sabe qué tiene más gracia, que se excluya de rica, se incluya de pobre o que los de Sumar la aplaudan creyendo que es una de ellos». No sólo la aplauden: también salen en su defensa. Es lo justo y necesario cuando dicen que la Yoli ya no controla Sumar y que sus socios del Gobierno, los sociatas, no la pueden ni ver. Ernest Urtasun la defiende presumiendo del «apoyo extremadamente alto» de las bases a su líder. Lenguas viperinas creen que eso, más que una defensa, roza el fanatismo amoroso: la Yoli se impuso en unas primarias en las que sólo participó un 11,6 % del censo de su partido, o sea, que dentro de nada quizá tenga que salir elegida lideresa por el voto de ella misma y el del Urtasun, su galán y enamorado portavoz.

Yolanda Diaz en el Pleno del Senado. La Razón

Pero lo de Ernest no queda ahí, añade: «Si hay una cosa que todo el mundo sabe es que el alma progresista del Gobierno de coalición la aporta Yolanda Díaz». Amor casi místico de un ministro de Cultura experto en almas. Sí, ella es para Urtasun el alma roja, magenta, verde, arcoíris. El alma de Dios y el alma mater que los costaleros de Sumar, con Ernest en el papel de Antonio Banderas, deberían haber sacado esta pasada Semana Santa en procesión como la Macarena que más alegría da a su cuerpo y así demostrar que la Yoli no es el alma en pena que anda errante en el purgatorio del Gobierno sin encontrar reposo definitivo ni en su propio partido.

No ha aclarado Ernest Urtasun algo que puede inquietar en la Moncloa: si la Yoli es el alma progresista del Gobierno, ¿el Cuerpo (Él) es solamente un cuerpo desalmado?