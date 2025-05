Santos Cerdán: Milagro, brujas y campanas que suenan solas

Históricamente, la magia y el poder han formado una pareja muy sugerente. Hitler se rodeó de una corte de astrólogos y magos e impulsó investigaciones vinculadas con las runas, brujas medievales, y los rituales paganos. Nancy Reagan tenía a su astróloga de cabecera, Joan Qugley, para orientarle en los pasos que debía dar su esposo. Igual se podría decir de Franco y su esposa, Carmen Polo. O de Nicolás Maduro, de quien se dice que consulta a sacerdotes de la santería venezolana y participa en algunos de sus rituales.

Quien mejor podría hablar de política y esoterismo es nuestro vidente más famoso, Rappel, guardián de secretos de políticos y presidente de todo pelaje ideológico. Fiel a la discreción que exige la videncia, no revela nombres y no sabemos si ha recibido la consulta de Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, para conocer hasta dónde le llevará el informe de la UCO de la Guardia Civil por su relación con Koldo García y Víctor de Aldama.

"Haberlas, haylas"

No se le puede atribuir directamente una bruja particular, pero en su biografía haberlas, haylas. El político socialista nació en 1969, en Milagro, una pequeña localidad navarra con su particular historia de brujería, a pesar de los más de 150 kilómetros que la separan de Zugarramurdi y de la cueva donde se reunían personas de toda condición social para adorar al demonio en forma de macho cabrío.

Hubo un tiempo en el que las mujeres de Milagro también celebraban sus aquelarres en algunas de las cuevas donde, por falta de viviendas, residieron muchos de sus habitantes hasta bien entrado el siglo XX. En este ambiente de invocaciones y conjuros, las mujeres, vestidas con ropas llamativas, llegaban a un estado hipnótico con el que creían dotarse de poderes para comunicarse con seres del más allá. Así fue hasta la irrupción de la Guerra Civil.

Bajo la sugestión de estas mujeres, en marzo de 1817, cuando las campanas de la iglesia parroquial empezaron a sonar espontáneamente, el pueblo creyó que se trataba de algún fenómeno paranormal, la respuesta del diablo a alguna de sus brujas. Realmente, fue un temblor con epicentro en las inmediaciones de Milagro. No se tiene constancia de que hubiese cacería de brujas, como sí ocurrió en otras regiones de Navarra, en las que sí fueron torturadas, humilladas e incluso asesinadas.

Hasta 1936, el pueblo de Santos Cerdán tenía por costumbre celebrar el casamiento entre un soltero y una viuda con una cencerrada, de manera que la noche anterior a la boda los vecinos recorrían las calles haciendo sonar sartenes, cacerolas y cualquier otro utensilio.

Casado con una sevillana

El llamado "fontanero jefe" de Pedro Sánchez, casado con una sevillana y padre de una hija, creció escuchando estos relatos populares sobre sucesos extraños y personajes peculiares y allí encontró el punto de partida del camino del poder que le llevó hasta Madrid en verano de 2017, cuando recibió el encargo de ejercer como secretario de coordinación territorial del PSOE.