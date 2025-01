¿Expulsará Donald Trump del país a la mejor amiga de su hija Ivanka?

La mexicana Alexa Rodulfo es una de las mejores amigas de Ivanka Trump, la hija mayor de Donald Trump, además es su maquilladora de cabecera. De hecho, fue quien embelleció su rostro para que asistiera a la toma de posesión presidencial esta semana.

Son uña y carne, amigas para siempre, cómplices y confidentes. Ni se le ocurre pensar a Ivanka que a su polémico papá se le pase por la cabeza incluir a Alexa en el conflicto que mantiene con los inmigrantes latinoamericanos. Entre otras cosas porque la mexicana lleva décadas viviendo en los Estados Unidos y es la maquilladora de otras mujeres tan populares como la mismísima Carolina Herrera.

Está integrada perfectamente en la sociedad estadounidense y es una profesional de las más valoradas en el sector.

Desde su entorno cuentan que su ideas políticas derivan más hacia el partido demócrata, pero se las guarda en privado porque no quiere significarse ideológicamente. Eso sí, ella no distingue si sus clientas y sus amigas son de un bando o del otro, no tienen reparos en atender a unas u otras.

Alexa Rodulfo con Ivanka Trump larazon

Originaria de la localidad azteca de Oxidad Juárez, se trasladó a Estados Unidos huyendo de la dramática situación que viven las mujeres en esa ciudad, muchas asesinadas por bandas de narcotraficantes y todo tipo de delincuentes.

Se instaló en Nueva York y su talento le encumbró hasta sectores de la alta sociedad, siendo contratada por grandes marcas de belleza y celebridades.

Lleva colaborando en el estilismo de Ivanka desde hace veinte años. Se ven todas las semanas y comparten charlas y confidencias.