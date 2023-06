Macarena Olona: señalamos las pistas estilísticas mientras gestaba su partido

A Macarena Olona le van los puntos suspensivos. Desde que dejó el partido de Abascal, ha preferido ser dueña de lo que calla más que esclava de sus palabras. Ha ido arrojando migas estilísticas, pero sin dejar nunca claro si camina por esta vereda o la de enfrente. Y lo mejor es que consigue que las redes sociales se entusiasmen y bullan las especulaciones. Uno de los artífices de este juego al despiste es Ángel Redouan, su estilista y director creativo. En septiembre de 2022 anticipó a LA RAZÓN: «Solo sé que ella no va a parar». Y cumplió.

La exsecretaria general de Vox acaba de registrar su propio partido político bajo el nombre Caminando Juntos. De nuevo hablamos con Redouan para que nos descifre cómo se ha cocinado estilísticamente este proyecto entre los fogones de su estudio granadino. La impaciencia nos lleva a empezar por el final. Es decir, la imagen usada para anunciar su propuesta, un par de zapatos, uno rojo y otro azul, junto a la leyenda «Caminando con el pie izquierdo y con el derecho». Olona la publicó en su cuenta de Twitter el mismo día del registro y donde los demás ven ambigüedad Redouan descarta que exista falta de claridad en su ideario. «Azul y rojo, izquierda y derecha. Más que dualidad deberíamos ver licencia para actuar con libertad y sumar voluntades. No es momento de excluir a nadie, sino de agrupar».

Estilismo de Macarena Olona por Ángel Redouan Archivo La Razón

También ha convertido los tacones en una herramienta más de su lenguaje político. «Su liderazgo –dice– es muy femenino, como también debería serlo el gobierno de una nación. El tacón empodera y propicia un cambio postural en su cuerpo, dejando ver una figura más estilizada que, además de transmitir un control absoluto sobre sí misma, resulta muy favorecedora». Ella misma advirtió hace un tiempo: «Camino sobre mis tacones frente a todo el que no lo entienda».

Siempre insinúa, pero sin prestarse a la exposición total que exige el ciudadano. Se agarra a su idea de que «el demonio está en los detalles». Últimamente no ha habido nada en ella que no tenga su porqué. El look, color chocolate, que vistió para registrar su partido es el mismo que lució en el cierre de la campaña con Vox en Triana en junio de 2022, con lo que viene a decir, de acuerdo con su estilista, que todo final contiene también un inicio. Este artista de origen marroquí y –según escribió Olona en la red social– votante de izquierdas, la conoció en su etapa como candidata para presidir Andalucía y, desde entonces, se ha convertido en una especie de Pepito Grillo, aunque le esté costando «duros ataques, insultos e injurias en las redes sociales y algunos medios de comunicación».

Estilismo de Macarena Olona por Ángel Redouan Archivo La Razón

Vive en España desde hace 36 años y siente tal devoción por Granada que empapa algunos de los estilismos de Olona con su cultura e historia. Uno de los más llamativos fue el vestido customizado inspirado en Mariana Pineda con el que se presentó en Albacete para recoger firmas con el fin de modificar la Ley de Violencia de Género. «Lo pinté de verde y morado –explica Redouan–, los colores de la bandera por la que esta heroína granadina fue denunciada, arrestada y ejecutada después de bordar sobre ella las palabras ley, libertad e igualdad. Esta misma leyenda la estampé sobre el vestido de Macarena». Aunque es alicantina de nacimiento, ha renacido políticamente en Granada y usó sus redes para rematar: «Es un canto a mi Granada, a Mariana Pineda y a la libertad».

«Dulce y sensible»

Redouan reconoce que no siempre es fácil aconsejarla: «Tiene una seguridad total y a veces es impredecible. Estaba acostumbrada a trabajar sin reparar en el poder de la sutileza y de los símbolos. Su marcha de Vox implicó un nuevo camino y fue importante ajustar su imagen». Destaca el cuidado que pone en los tonos, el maquillaje o la luz para no remarcar unos rasgos que, aunque los considera muy bellos, podrían endurecer su expresión. «Siempre se ha realzado su vena combativa, pero su momento ahora es otro y hay que destacar la personalidad sensible y dulce que la define».

Estos días ha aparcado las prendas con mensajes para vestir de blanco su propuesta. «Es un color impoluto. La imagen de quien no necesita artificio, de una mujer que ha llegado a la madurez libre de cadenas», justifica su estilista. De nuevo, un lienzo en blanco en el que todo cabe. Y en ese todo cabe podría ocurrir un cara a cara televisado con Abascal. ¿Con qué nos sorprendería Redouan? ¿Se inspiraría en el vestido de la venganza que lució Diana de Gales el día que Carlos aireó su adulterio con Camila Parker?