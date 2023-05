¿Ha registrado Macarena Olona un nuevo partido?

La que fuera lideresa de Vox y abogada del Estado, Macarena Olona ha subido dos fotografías a su cuenta de Instagram saliendo de la oficina del Ministerio del Interior donde da a entender que podría haber oficializado los trámites para dar de alta una nueva formación política con el objetivo de presentarse a los comicios generales del mes de julio, un anticipo electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la debacle socialista en los comicios del 28-M. Sin embargo Olona no ha confirmado de manera explícita este hecho dejando a sus seguidores que opinen.

"Caminando con el pie izquierdo y con el derecho", es la imagen de portada que luce ahora en su cuenta de Twitter en lo que sería un partido político denominado "Caminando Juntos".

Olona ha ido dejando varias frases en sus redes para que cada cual sacara sus propias conclusiones. "Niña no seas loca, sería meterte en fuego cruzado entre los dos bloques del bipartidismo" y, mientras le preguntaba un seguir sobre la duda de si se presentaría a las elecciones del 23 de julio y ella respondió hace tan solo un día: "Dije que no concurriría a las elecciones autonómicas y municipales. Nadie podría atribuirme un batacazo electoral por debajo del 8%. Cumplido".

De esta manera dejaba en el aire sus aspiraciones a volver a la política nacional y lanzaba también una crítica a Vox, partido que dejó y contra el que se ha mostrado muy dura en cada una de sus declaraciones.

Un día después de que Ciudadanos anunciara que no se presentará a las elecciones generales al no disponer de capacidad de maniobra y con el fin de evitar un nuevo batacazo electoral la presentación del nuevo partido podría fragmentar más el voto a la derecha teniendo a Vox como uno de los principales perjudicados, o no.