Madre de dos hijos, leal y con mucho coraje. Así es Yulia, la viuda del opositor ruso Alexéi Navalni

Hace solo dos años, Yulia Navalnaya, la esposa del opositor del Kremlin, Alexéi Navalni, fallecido este viernes, 16 de febrero, en una prisión rusa, declaraba que el encarcelamiento de su marido no significaría nada para su matrimonio y su lucha contra el presidente Putin. "Hemos estado juntos más de 20 años… Hemos aprendido a ser buenos padres y buenos cónyuges", escribió en su cuenta de Instagram. "Te amo… y no dejaré de estar orgullosa de ti durante muchos, muchos años".

Protest in Zurich following the death of Alexei Navalny MICHAEL BUHOLZER Agencia EFE

Esta misma mañana, con traje oscuro y los ojos vidriosos, pero entera en el gesto y en la voz, ha hablado durante unos minutos después de que el servicio penitenciario ruso informara de la muerte de su marido en el centro Polar Wolf. Tras recibir un profundo aplauso por parte de líderes políticos, militares y diplomáticos, ha declarado "Quiero que Putin y su gente sepan que serán castigados por lo que han hecho a nuestro país". Según el informe del servicio penitenciario, Nalvani, de 47 años, "se sintió mal" después de una caminata. Llamaron a una ambulancia, pero no pudieron reanimarlo.

Navalni sobrevivió a un envenenamiento en 2020 y pasó cinco meses recuperándose en Berlín. Fue arrestado cuando regresó a Moscú en enero de 2021 y sentenciado a dos años y medio de prisión alegando cargos de fraude. Se le declaró culpable por malversación de donaciones públicas a su grupo anticorrupción FBK. Navalny prometió que continuaría su lucha contra Putin tras las rejas. Su esposa era consciente de que a este tipo de presos rara vez se les concede la libertad de forma anticipada, por lo que era probable no saliese de prisión hasta 2031.

La condena no frenó las protestas de su mujer contra la guerra del Kremlin en Ucrania ni sus advertencias sobre Putin y su círculo íntimo, a quienes acusó de ser criminales de guerra. "Yo soy la esposa. Si me derrumbo, todos los demás se derrumbarán a su vez", declaró. Confiaba, además, en la resistencia de su esposo. "Es fuerte, decidido, sabio y decente e increíblemente valiente", expresó en Instagram.

La pareja se conoció en un balneario de Turquía en 1998 y son padres de dos hijos que hoy se quedan huérfanos. Yulia, economista de profesión, nació en Moscú hace 47 años y es hija de un científico y de una empleada del Ministerio de Bienes de Consumo. Antes de que naciera su primera hija, Daria, que estudia en Estados Unidos, trabajó en un banco. Luego llegó el segundo hijo, el adolescente Zahar. Dejó todo para dedicarse exclusivamente a su familia.

Se ha convertido en icono de las protestas femeninas contra Putin y es conocida como la "primera dama de la oposición". El día de la condena de su esposo vestía una blusa roja, que enseguida se convirtió en emblema de esta lucha. Desde lejos, ese día Alexéi le dibujó un corazón con las manos para despedirse: "¡No estés triste, todo estará bien!", le gritó. Desde entonces, ha tenido que soportar todo tipo de ataques en las redes sociales, como imágenes acompañadas de bulos que aseguraban que trabajó como actriz porno. Hoy los ciudadanos rusos no descartan que tome el testigo político de su marido. Valentía, como viene demostrando, no le falta. A pesar del dolor, Yulia, no se ha derrumbado y advierte que Vladímir Putin y su entorno "pagarán" por la muerte de su marido en prisión. "Son noticias terribles que nos llegan, noticias que solo recibimos de medios oficialistas. Desde hace muchos años (...) no podemos creer ni a Putin ni a su Gobierno. Mienten constantemente. Pero si esto es verdad, quisiera que sepan Putin y todo su entorno -su Gobierno, sus amigos- que serán castigados por lo que han hecho con nuestro país, mi familia y mi esposo", avanzó la mañana del viernes.

Vigil in front of Russian embassy in Belgrade after Alexei Navalny's death ANDREJ CUKIC Agencia EFE

Los ciudadanos rusos no han dejado de depositar flores y fotografías de Navalny en monumentos conmemorativos de la represión política de la era soviética en todo el país. En Moscú, decenas de personas se han visto amenazadas por una gran presencia policial y se les ha ordenado dispersarse. En Murmansk, en el extremo norte de Rusia, una mujer ha sido arrestada mientras sostenía un cartel que decía: "Su sangre está en tus manos, Vova" (abreviatura de Vladímir).