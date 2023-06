Muere Silvio Berlusconi: todos los cadáveres amorosos que dejó por el camino

Silvio Berlusconi ha perdido la vida este 12 de junio a consecuencia de la leucemia contra la que luchaba desde hacía tiempo. El italiano deja atrás un importante legado empresarial y político, aunque también repleto de polémicas, empezando por sus condenas por abuso de poder e incitación a la prostitución infantil.

El empresario también era uno de los rostros más frecuentes en el papel couché a consecuencia de sus numerosos romances, casi todos con mujeres mucho más jóvenes que él. Su viuda, Marta Fascina, tiene 33 años y se casó con ella en el año 2020, a pesar de que en numerosas ocasiones reconoció su animadversión a oficializar su relación.

Forza Italia leader Silvio Berlusconi delivers a speech during a campaign rally. Europa Press

Pero ella es sólo el último nombre de una larga lista de amantes que le ha llevado a ganarse el sobrenombre de “il Cavaliere”.

En mayo de 1965 se casó con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, su primera mujer, con la que tuvo dos hijos: María Elvira y Pier Silvio. Sin embargo, su amor no llegó a buen puerto y decidieron divorciarse una década después.

El líder de 'Forza Italia', Silvio Berlusconi, habla con los periodistas a la salida de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados con la diputada de la Cámara de Diputados italiana, Marta Fascina MAURIZIO BRAMBATTI EFE

La separación llegó a raíz del enamoramiento de Berlusconi de Verónica Lario, una actriz de la que quedó prendado mientras actuaba. Aunque seguía casado con su primera esposa, los dos mantuvieron un apasionado romance del que nacieron otros tres hijos: Bárbara, Elenora y Luigi. Ya en 1990 decidieron dar un paso más y contraer matrimonio, en una ceremonia que congregó a lo más granado de la sociedad italiana.

Los escándalos de Berlusconi empezaron a pasar factura a su matrimonio. El político apareció en una fotografía junto a Noemi Letizia, una joven de 18 años con la que se mostraba en actitud muy cariñosa durante una fiesta. Verónica Lario no soportó lo ocurrido y decidió divorciarse en el año 2009. Se sumergió así en un duro proceso legal que se alargó durante varios años y que costó unos cuantos millones de euros.

Verónica Lario larazon

Francesca Pascale fue la última en llegar antes de su actual viuda. Se conocieron en 2011 y la célebre presentadora reconoció que siempre había estado enamorada de Berlusconi. De hecho, era la presidenta de su club de fans. Sin embargo, el amor les duró poco y se dijeron adiós sólo unos meses después, y aunque no estaban casados, el proceso de separación fue de lo más complicado y terminó con el ex primer ministro abonando 20 millones de euros a su ex y una pensión anual de un millón en concepto de "manutención". Curiosamente, poco después, la presentadora comenzó una relación sentimental con una mujer, la cantante Paola Turci, con la que se casó en 2022.