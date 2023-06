Así es Marta Fascina, la "esposa" de Berlusconi

Marta Fascina, de 33 años y diputada de Forza Italia, es la joven pareja de político italiano Silvio Berlusconi, que ha fallecido hoy a los 86 años tras luchar contra una leucemia. La calabresa empezó en abril a imponer su línea política en la cúpula de Forza Italia, logrando desbancar a Licia Ronzulli, hasta entonces jefa de la secretaría, del grupo del Senado y coordinadora del partido en Lombardía.

Silivio Berlusconi acude a votar junto a su pareja, Marta Fascina, en Milán MATTEO BAZZI EFE

El líder conservador italiano y fundador de Mediaset, además de propietario del AC Monza de la Serie A, ha contado hasta el último momento con el apoyo de su prometida. La edad no ha sido nunca ningún problema para ellos que siempre han presumido de ser muy felices juntos. Licenciada en Humanidades en la Universidad La Sapienza de Roma y parlamentaria de la Cámara de los Diputados de Italia desde el año 2018. Fascina está casada con Berlusconi desde el año 2020 y eso a pesar de que el exprimer ministro italiano señaló en alguna ocasión que "la relación de amor y estima que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay ninguna necesidad de formalizarlo con un matrimonio", motivo por el que muchas veces se ha dudado de si realmente estaban casados.

Fascina es una mujer discreta que no concede entrevistas y conocida por no dar la mano. Cuentan quienes tratan con ella que lo hace por miedo a contagios de algún tipo. Según La Stampa, además, está obsesionada con un inminente ataque nuclear ruso y compra de buena gana la propaganda de Vladímir Putin. Según el rotativo turinés, últimamente busca una casa con refugio nuclear y ha confeccionado una lista de allegados y colaboradores que podrían subir a un avión que Berlusconi podría tener preparado ya para salir de Italia en caso de ataque.