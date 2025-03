Periodistas americanos celebran su particular "cena de los idiotas" a costa de Trump y Elon Musk

El Club Gridiron, la organización periodística más antigua y selecta de Washington DC, celebró anoche su cena anual. Aunque ni el presidente Donald Trump ni Elon Musk estaban invitados, se convirtieron en blanco de sus bromas, según informa hoy "The New York Times".

Desde este lado del charco, podemos imaginar que el evento terminó siendo un calco de "La cena de los idiotas", la película francesa de 1998 que dirigió Francis Veber basándose en su obra de teatro homónima. En ella, el editor parisino Pierre Brochant se reúne cada miércoles con sus amigos en una cena en la que se disputan el honor de llevar al invitado más estúpido que puedan encontrar, para que todos puedan reírse de él. Al final de la cena, eligen al «campeón».

Dos campeones

Aunque ya sabemos que quien ríe el último suele reír mejor, en la cena de Gridiron no hubo uno, sino dos campeones: Trump y Musk, que no tuvieron el gusto de ser invitados y, por tanto, se quedaron sin la oportunidad de escuchar los chistes y reproches que les dedicaron los comensales.

Elon Musk es una de las personas más influyentes del mundo, no solo por estar al mando de X (antes Twitter) o Tesla, sino ahora por su cercanía a Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Entre los invitados se encontraba el gobernador Wes Moore de Maryland, un demócrata que aprovechó el ambiente para mostrar su despecho tras ver frustradas sus ambiciones políticas en las últimas elecciones. "Si de verdad quisiera ser presidente, no haría nada de esto. En cambio, llevaría mi caso directamente a quienes gobiernan nuestra democracia: el Kremlin", atacó. Los reporteros, editores, presentadores de televisión y embajadores rieron a carcajadas sus ocurrencias.

La periodista de PBS, Judy Woodruff, abrió la sala con chistes sobre la paternidad de Musk y el consumo de alcohol del secretario de Defensa, Pete Hegseth. También intervino la representante republicana Lisa McClain de Michigan. "Me dijeron que Robert Kennedy estaría aquí esta noche, pero lamentablemente no pudo venir. Tiene sarampión", espetó.

La parodia de la motosierra

En una de las canciones y bailes participó un hombre vestido como Musk con su camiseta y amenazando con una motosierr mientras cantaba sobre su giro hacia la derecha.

Desde Theodore Roosevelt a Barack Obama, son muchos los presidentes estadounidenses que han asistido a este evento organizado por el Club Gridiron, una asociación de periodistas de renombre fundada en 1885 que excluyó a las mujeres hasta 1972. En 1933, Eleanor Roosevelt celebró una "Fiesta de las Viudas del Gridiron" en el Salón Este de la Casa Blanca para las mujeres cuyos maridos se encontraban en la cena del Club Gridiron. Fue su primera protesta contra la ausencia de las mujeres.

Históricamente, ha sido una oportunidad para que un presidente converse con la gente que cubre su agenda y bromear con las peleas políticas diarias. Trump no asistió a la cena en 2017, su primer año como presidente, pero sí en 2018. No le importó autocriticarse demostrando un gran sentido del humor. "Me gusta el caos. Es realmente bueno. ¿Quién será el próximo en irse? ¿Steve Miller o Melania?". Fue, sin embargo, la primera y última vez que acudió.

Joe Biden también bromeó el año pasado sobre la campaña presidencial que tenía a la vuelta de la esquina. "Un candidato es demasiado viejo y mentalmente incapacitado para ser presidente. El otro soy yo”, señaló con poco acierto.