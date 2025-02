Elon Musk, padre por sorpresa de su decimotercer hijo

La noticia llegó a las redes sociales el Día de San Valentín como una flecha disparada por Cupido allí donde más se siente: al mismísimo corazón de su destinatario, Elon Musk. La autora, Ashley St. Clair, una influencer estadounidense de 26 años afín a la ideología conservadora de Donald Trump. En su mensaje asegura que su bebé de cinco meses es hijo del magnate, padre de doce hijos reconocidos que han nacido de tres relaciones diferentes.

El revuelo hizo que se viralizase al instante su publicación y en pocas horas ya la habían visto 15 millones de usuarios. "No he revelado esto previamente para proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días ha quedado claro que los tabloides tienen la intención de hacerlo, sin importar el daño que causará. Tengo la intención de permitir que nuestro hijo crezca en un entorno normal y seguro. Por este motivo, pido a los medios de comunicación que respeten la privacidad de nuestros niños y se abstengan de cualquier información invasiva", escribió.

La joven añadió la locución latina "Alea Jacta Est" ("La suerte está echada"). Sus seguidores no han podido reprimir las ganas de conocer más detalles sobre su relación con Musk y las circunstancias que rodearon el nacimiento del que sería el benjamín.

Curiosamente, el CEO de X y Tesla promueve las altas tasas de natalidad como una cuestión de civilización. En su opinión, la caída en los nacimientos es el mayor peligro que enfrenta el planeta, por lo que no es extraño que practique lo que predica sembrando la Tierra con su prole. "Es tan simple como suena: si la gente no tiene hijos, no habrá una nueva generación", alertó en diciembre de 2023, en Atreju, un foro organizado desde 1998 por Hermanos de Italia donde fue invitado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

US President Trump Meets with Elon Musk in Oval Office Aaron Schwartz / POOL Agencia EFE

Tuvo seis hijos con Justine Wilson (Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon y Damian), su primera esposa; tres con la cantante Grimes (X Æ A-12, Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus, rebautizados como X, Y y Tau); y otros tres con Shivon Zilis, su actual pareja (los gemelos Strider y Azure y un tercer hijo cuyo nombre de pila no se conoce).

La única respuesta a su supuesto decimotercer hijo ha sido un emoji de risa en el comentario que hizo un fan a la publicación de Ashley St. Clair, refiriéndose al bebé como "una misión secundaria".

La joven, que reside en Manhattan en un apartamento por el que paga entre 12.000 y 15.000 dólares al mes, según "Daily Mail", es madre de otro hijo que nació de una relación anterior. Su relación con el multimillonario comenzó en 2023, intercambiándose sugerentes mensajes a través de X. Es conocida por su activismo en redes sociales y como autora de libros infantiles con un enfoque conservador. Su obra más destacada, "Elephants Are Not Birds", publicada por BRAVE Books, busca transmitir valores cristianos y conservadores a través de historias para niños.