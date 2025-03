Primera crisis matrimonial en la Casa Blanca: Cheryl Hines da un ultimátum a Robert F. Kennedy Jr.

Las aguas andan revueltas en el nuevo Gobierno estadounidense, pero no el Despacho Oval, donde los mandatarios parecen gestionar bien cualquier marejada, sino en las alcobas. Por poner la lupa en alguna, lo haremos en la de la actriz Cheryl Hines y su esposo Robert F. Kennedy Jr. El excandidato independiente a la Casa Blanca, reconocido abogado ambientalista, polémico activista antivacunas y nuevo secretario de Sanidad, protagonizó un explosivo escándalo de sexting (mensajes de texto subidos de tono) con la periodista política Olivia Nuzzi que Cheryl no puede olvidar.

Olivia Nuzzi reconoció que mantuvo una relación "con un sujeto relevante de la campaña de2025 mientras ella informaba del tema". Esto suponía "una violación de los estándares de la revista por los conflictos de interés", pero además dejó en el matrimonio de Kennedy una herida difícil de sanar.

EEUU.- Trump nombra al antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud CONTACTO vía Europa Press Europa Press

Después de insistir para abandonar la casa en la que reside en California, de 6,6 millones de dólares, para vivir en Washington D.C., juntos, le ha dado un ultimátum. Según un artículo escrito en Daily Mail por Jerry Oppenheimer, buen conocedor del clan Kennedy, Cheryl, de 59 años, "todavía se está recuperando del shock emocional y el dolor" por el romance de su marido de 71 años con Nuzzi, de 31 años. Tampoco confía en que su esposo desde hace once años se encuentre solo en Washington.

Los demonios de la lujuria

La esposa herida teme, según este periodista, que "los demonios de la lujuria" de RFK Jr. nublen su juicio y le impulsen a alejarse aún más de su matrimonio, particularmente si él reside solo, mientras ella permanece al otro lado del país. El nuevo secretario de Salud, un puesto que ocupa desde el 25 de febrero, requiere su presencia habitual en Washington, lo que aumenta la suspicacia de Cheryl. "Cheryl no cree que pueda confiar en Bobby ni un ápice, ya que vive solo en Washington DC, ni siquiera a tiempo parcial, con tantas mujeres atractivas y fans de Kennedy a su alrededor. Así que le ha dado un ultimátum estricto: Muéveme o si no, no seguiré".

Robert Kennedy Jr, en una imagen de archivo Kennedy24

La casa que desea abandonar fue adquirida por el matrimonio en 2021 por 6,6 millones de dólares. Dispone de cuatro dormitorios, seis baños y elegantes puertas francesas que se abren a las vistas del jardín. También cuenta con una piscina estilo resort, un bar, una cascada y un spa, lo que la convierte en un oasis del que nadie querría salir si no es, como el caso de Cheryl, para salvar un matrimonio. Ella está dispuesta con tal de mudarse al moderno Georgetown junto a su esposo y así poder atarle en corto, a pesar de que está convencida de que Washington es una ciudad aburrida. "Ella le apoyará mientras sea monógamo. Pero si se desvía, como hizo con el asunto del sexting, ¡cuidado!", advierte el autor estadounidense.