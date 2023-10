¿Es que aún no está blindado el presi?

​María Jesús Montero, quizá excitada por encontrarse en su tierra andaluza, dijo en un mitin reciente de su partido: “El PSOE es una organización centenaria y democrática y no vamos a consentir ataques al presidente de España; lo vamos a blindar”. Santo cielo, madre del amor hermoso, ¿acaso aún no está blindado? ¿No lleva el último modelo (el finito) de chaleco antibalas? ¿No está reforzado el fuselaje de su Falcon o no dispone del sistema antimisiles tierra-aire? ¿Sus coches oficiales no están acorazados? ¿El palacio de la Moncloa no cuenta con muros dignos de un búnker anticarajo para millonarios (“por si nos vamos al carajo”, la Yoli dixit) en Nueva Zelanda?

​Quizá durante su veraneo marroquí quedó tan satisfecho de la guardia mora que Mohamed VI dispuso para su seguridad (unos veinte agentes) que ahora todo le parece poco a María Jesús, quien no ha aclarado si para el blindaje total del Amado Líder se va a contar con el ex concejal Daniel Viondi (actual aspirante a campeón de España de los pesos pluma, cuentan) y Óscar Puente, el escudo pétreo. O si existe algún proyecto en el Gobierno para volver a la Ley de Prensa de 1938, elaborada por el ministerio del Interior de Ramón Serrano Suñer. La Montero, bendita sea, quiere convertir al Apolo de la Moncloa en un tanque Abrams: que nada ni nadie arañe su esbelta figura. No se puede derrochar más amor.

Ricardo F. Colmenero se pregunta si la Ley de Bienestar Animal se aplicará también en Cataluña, y es pregunta muy oportuna: conviene saber ya si un perro catalán indepe muerde, por ejemplo, a un gato catalán constitucionalista, el perro será amnistiado ipso facto y nadie pagará multa. ¿Perro blindado?