Nagore Robles toca fondo y toma una drástica decisión: “Esta no es la vida que quiero tener”

Nagore Robles no para y es que desde que salió de la casa de ‘Gran Hermano’ como la más odiada de la historia del formato en todo el mundo, no le ha faltado el trabajo. Es habitual en los platós de televisión en calidad de colaboradora, gracias a su facilidad de palabra y divertidos zascas y ocurrencias que ameniza cualquier emisión. Pero también ha probado suerte como presentadora de sus propios formatos, se ha lanzado con éxito al universo podcasts y apuesta fuerte por las redes sociales en calidad de influencer.

Es en este último papel en el que ha terminado confesando que no aguanta más este ritmo frenético y que su cuerpo ya le está dando señales de que debe echar el freno, pues teme que acabará enfermando. Algo que, de primeras, ya ha comenzado a hacer mella en su estado de ánimo, antes de somatizar en algo físico que tanto teme. Una confesión de la influencer en sus redes sociales que ha dejado muy preocupados a sus seguidores, quienes ya han aprendido a identificar sus bajones anímicos para estar ahí animándola a recuperar la positividad perdida.

Nagore Robles con su novia, Carla Flilia Gtres

Nagore Robles, en horas bajas con el ánimo por los suelos

En lo profesional, Nagore Robles no debería tener quejas, aunque tenga aún metas por conquistar y sueños por cumplir. Ha estrenado con éxito un podcast en Podimo, ‘La casa de mi vecina’, mientras que sigue siendo la colaboradora estrella de los realities de Telecinco. También en el amor encuentra fortuna, siendo novia de la influencer Carla Flila, con la que recientemente acudió a la boda de Susana Bicho. Hubo polémica, pero no lo protagonizó ella.

Sin embargo, a pesar del positivo balance, Nagore Robles ha mostrado su vulnerabilidad antes sus incondicionales de Instagram: “Me acosté a la una de la noche, mi alarma sonaba a las 6:45 horas, porque tardo bastante en preparar maleta, sacar a Nash y llegar a las oficinas de Podimo”, comienza a detallar cómo se le ha torcido el día y, con ello, se le ha agriado el carácter hasta el punto de verlo todo de manera negativa: “¿Qué ha pasado? Que llevo despierta desde las 5:30 horas, dándole vueltas a todo lo que tengo que hacer hoy”.

Comunicado de Nagore Robles Instagram

Tanto analizar y darle vueltas a todos los flecos sueltos han dado sus frutos. Nagore Robles ha tomado una determinación en firme para proteger su salud física y, sobre todo, la psicológica, antes de caer enferma: “He tomado la decisión de que, tras varias noches así, tengo que bajar el ritmo o acabaré enfermando. En mi última terapia, mi psicóloga me preguntó qué estoy dispuesta a soltar y está claro que tendré que sacrificar cosas para bajar esta actividad mental y física, porque tengo la sensación de que últimamente no llego a casi nada y cada vez se me van acumulando más tareas pendientes”.

Nagore Robles lo tiene muy claro. No hay nada como pasar una noche en vela analizando lo que quieres en tu vida y, sobre todo, lo que te sobra, para percatarse de que algo no funciona. Es duro, supone tocar fondo de alguna manera, pero de ahí se sale reforzado, como así le ha sucedido a ella, que ahora lo tiene todo claro: “Esta no es la vida que quiero tener, así que tengo que hacer cambios”. Llegar a esta certeza es la mitad del camino, ahora toca tomar más decisiones difíciles, pero que le acercarán un poco más al objetivo final de encontrar la estabilidad y la plenitud en su vida, sin agobios ni presiones externas que no le hacen feliz.