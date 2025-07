Carmen Borrego frena a Terelu Campos en su programa: “Déjame, por una vez, que sea yo la protagonista”

Carmen Borrego se ha hecho mucho de rogar, como así denunciaron desde ‘TardeAR’ semanas atrás. Había negociado su contrato con el programa vespertinos de Telecinco para ser nueva colaboradora con sección propia, pero hubo una trifulca y causó baja sin dar mayores explicaciones. Se especuló si tenía que ver el entuerto entre Belén Rodríguez y Terelu Campos, en el que ella entró de lleno, pero se despejó la incógnita y se habló más de fantasmas del pasado que de nuevos conflictos. Semanas más tarde, la protagonista ha ocupado al final su sitio protagonista, aunque su hermana Terelu le ha querido robar el foco.

La hija pequeña de María Teresa Campos es la defensora de los colaboradores, en un giro de tuerca de la defensora de la audiencia que hizo su madre en ‘Sálvame’. Su cometido es proteger de los ataques a sus compañeros de programa, a sabiendas de que en otros programas se les pone a caer de un burro o que las polémicas a veces amenazan con tumbarles. Ella será quien saque las uñas por ellos, aunque en su primer día le ha tocado defender a la de siempre: a ella misma. Pero lo curioso es que lo haga de su propia hermana.

Terelu Campos le quiere robar el foco a Carmen Borrego

“Estoy nerviosa. Si no estás nervioso cuando haces algo nuevo, eres un irresponsable”, reconocía a su entrada al plató la protagonista del día. No obstante, Frank Blanco, presentador de ‘TardeAR’ ha encontrado algo que a él le atacaría más los nervios: “A mí lo que me pondría nervioso es que viniera mi hermana Terelu a verme detrás de las cámaras debutar en el programa”. Su intención era arropar a su hermana pequeña en su estreno, hacerle saber que no estaba sola y permanecer detrás de las cámaras. Poco importaba parece que José María Almoguera, su hijo, también estuviese en el plató. Él no contaba…

El presentador estuvo rápido a la hora de desvelar que Terelu Campos estaba entre ellos, aunque en las sombras sin querer salir. Al final la forzó a dar este paso cuando pidió al público que la recibiese con un fuerte aplauso. Ella accedió y entró. Saludó a los presentes, incluso a su ahora enemiga Belén Rodríguez, a la vez que decía que “vengo a boicotearla”. Era una broma, pues pronto salía del lugar al subrayar que se debe a ‘De viernes’ y no puede dar declaraciones a otros espacios de la cadena.

En medio de todo esto, Carmen Borrego se deslizaba a su asiento, dejando que su hermana recibiese todas las atenciones. Cuando le dieron el turno de palabra, mostró su enfado: “Siempre que vengo tiene que tener protagonismo otra que no soy yo. Dejadme que por una vez sea la protagonista”, ha dado un golpe en la mesa en el que es su nuevo programa. Frank Blanco se ha quitado toda la responsabilidad y culpa directamente a Terelu Campos de tal ofensa, aunque en clave de humor: “También es verdad, Terelu, un poco de apoyo sí, eclipsar no”.