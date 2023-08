Lo que necesitamos son psiquiatras

Leo que un grupo de intelectuales y otras hierbas piden en un manifiesto que el PP y el PSOE dialoguen. Les instan a «recuperar la cordialidad» para que el Gobierno no dependa de Puchi. El coordinador de la plataforma «Consenso y Regeneración», Joaquín Villanueva, es consciente de que «el manifiesto no va a servir para nada», pero, incluso así, «alguien tiene que decir que esto es una locura». Diana en el mismísimo centro: si el PP busca grandes estrategas para mejorar el nivel político, ahí están, en ese grupo. España no es un jardín de infancia, una gran guardería dividida entre fans de «Barbie» y de «Star Wars» que vota con las neuronas derretidas por las olas de calor. No. Es que a nuestros políticos se les ha ido la olla o la pinza, a elegir.

Dice Garamendi que los españoles tenemos que aprender a querernos más, y ahí está la Yoli abrazando farolas sin freno, y a Raquel Meroño confesando que está preparada para volver a amar y grita: «¡Universo, mándame amor!», y a Cristina Pedroche abrazando a quienes la injurian en las redes, y a Bertín Osborne sembrando su semillita allá por donde va, generoso. Así que no necesitamos más amor, parece. Necesitamos psiquiatras porque manda la locura, como certeramente señalan los intelectuales abajo firmantes. Entonces, los loqueros tienen la llave para instaurar el orden en el manicomio nacional sometiendo a los políticos a largas sesiones de terapia: inmersiones en agua fría, hipnoterapia, medicación con antipsicóticos y electroshock en los momentos en los que el precio de la luz sea más bajo. Al capo de los Soprano le fue bien.