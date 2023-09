El reloj que más pasiones levanta

Esta semana nos enterábamos de que The Rolling Stones volvía a la «carretera» con nuevo material discográfico 18 años después del lanzamiento de «Bigger Bang», su último trabajo hasta 2023. «Hackneys Diamonds» se titula el disco con el que sus satánicas majestades quieren volver a arrasar este año en ventas. Ayer sábado, seguramente muchos pensaron que las colas que se podían ver en la calle Serrano de Madrid tendrían alguna relación con la banda más importante del mundo, pero lo cierto es que los tiros iban por otro lado y poco o nada se esperaba por ahí a Mick Jagger.

The Rolling Stones members Mick Jagger, Keith Richards and Ronnie Wood greet fans at the launch event of The Rolling Stones' new album 'Hackney Diamonds' at Hackney Empire in London, Britain, 06 September 2023. 'Hackney Diamonds' is the band's first album of original songs since 2005 and it was first hinted to the fans by an ad placed in a local newspaper in Hackney, supposedly for a glass repair store but featuring lyrics from their hits. TOLGA AKMEN EFE

Como ya sucedió hace unos meses, en ese caso con la casa Omega como «invitada», la nueva colaboración de las firmas de relojería Swatch y Blancpain han conseguido reunir a más de 1.000 personas que han llegado a estar 13 horas apostadas en fila delante de la tienda de Swatch de la capital española aguardando el momento en el que poder hacerse con un modelo del nuevo Bioceramic Scuba Fifty Fathoms. Todo un éxito que demuestra el interés que sigue despertando la relojería y sus modelos icónicos. Estas colas, además, se repitieron en Barcelona y Valencia, las otras dos ciudades de nuestro país elegidas para presentar el lanzamiento más esperado de la relojería durante este inicio de curso.

La alianza entre estas dos marcas ha dado como resultado cinco interpretaciones distintas del Fifty Fathoms que hacen referencia a cinco diferentes océanos: Ártico, Pacífico, Atlántico, Índico y Antártico. Con ellos se quiere celebrar el setenta aniversario del nacimiento de este icono de la relojería, considerado el primer modelo especialmente diseñado para submarinistas. De hecho, algunas de estas máquinas de muñeca cuentan con un indicador real de contacto con el agua, una herramienta usada por submarinistas y unidades militares para conocer la resistencia acuática real del reloj. Con lo que sí cuentan todos, y que seguro hace las delicias de las miles de personas que aspiran a hacerse con uno de estos objetos de coleccionista, es con un nudibranquio. Todos los diseños tienen en su rotor de movimiento uno de estos particularmente bellos animales, lo que le da un punto original y desenfadado que, además, busca lanzar un mensaje de sostenibilidad y respeto por los océanos. Ese motor, además, es toda una obra de arte: fabricado con solo 51 piezas, es el único movimiento mecánico de producción totalmente automatizada.

Eso sí, pese a las largas colas y la limitación que se ha puesto de un reloj por persona y día, todos aquellos que quieran hacerse con uno de estos modelos podrán hacerlo, ya que la colección no es limitada. El acceso a su compra, por tanto, se podría decir que está garantizado.

¿Pero qué tiene este reloj para que levante tanta expectación? Una de las razones principales es su precio: 390 euros, una cantidad que se aleja de su precio habitual. Además, hay que sumarle la pasión coleccionista que levanta la firma Swatch, que puede presumir de contar con más legiones de fans que los mismísimos The Rolling Stones. A eso hay que sumarle que los modelos de distintos colores están fabricados en Bioceramic, un material patentado por el grupo Swatch, compuesto por dos tercios de cerámica y un tercio de material de origen biológico derivado del aceite de ricino, y, además, sus correas NATO se han confeccionado con redes de pesca recicladas extraídas del mar.

The Rolling Stones llevan 61 años de carrera y con «Hackneys Diamonds» quieren demostrar al mundo que pese a las seis décadas que llevan juntos todavía están en plena forma. El Fifty Fathoms de Blancpain lleva setenta años conquistando los mares y, después del éxito que le acompañó ayer a este nuevo modelo no solo en las tres capitales de nuestro país, sino también en otras once a nivel mundial, está claro que poco tienen que demostrar.