Los secretos beauty de Teresa Urquijo, la nueva "alcaldesa" de Madrid

La aristócrata Teresa Urquijo y el político José Luis Martínez -Almeida se darán el sí quiero el 6 de abril y les cuento paso a paso, cuáles son los mejores tratamientos y cosméticos para que luzca resplandeciente el día más importante de su vida.

¡Es hoy, es hoy, es hoy! Eso mismo pensará Teresa Urquijo mañana sábado día 6 de abril cuando, por fin, camine hacia el altar para jurarse amor eterno a su novio, el político madrileño (y alcalde de la ciudad) José Luis Martínez -Almeida. Pero, antes de eso, de lo que estamos seguros es de que la aristócrata lleva semanas preparándose para este gran día. Primero fue la búsqueda del vestido, cierto, pero después llegaron los mimos beauty. ¿Quieres saber a qué tratamientos se ha podido someter teresa Urquijo y cuáles son los cosméticos clave para lucir espectacular en el día más importante de su vida?

[[H2:Unos días antes de la boda…]]

La preparación de una novia para su boda comienza con una atención meticulosa a la piel. Es crucial establecer una rutina de cuidado facial consistente varias semanas antes del gran día, en la que se incluya “limpieza diaria, exfoliación regular y la aplicación de hidratantes y protectores solares para lograr una piel radiante. Sin embargo, lo más probable es que se haya sometido a algún tratamiento en cabina para mejorar el estado de la piel, similar al Platinum Facial de Medik8, disponible en el salón Beldon Beauty, que incorpora productos exclusivos como la Age Defying Platinum Mask, con ingredientes avanzados como carbón activado y péptidos. Además se utilizan técnicas de masaje facial para elevar, reafirmar y rejuvenecer la piel de manera instantánea”, cuenta Estefania Nieto, directora técnica de Medik8.

El tratamiento Platinum Facial de Medik8, disponible en el salón Beldon Beauty en Madrid (calle Lagasca, 9 de Madrid). Desde 130 €.

El tratamiento Platinum Facial de Medik8, disponible en el salón Beldon Beauty en Madrid Medik8

Los cosméticos que puede usar en casa

Luego, llega el ‘trabajo’ en casa. Para mantener los resultados de los tratamientos en cabina, es muy importante continuar con la hidratación en casa con un buen cóctel de mascarillas, que no solo aporten hidratación, sino que también regeneren la piel y consigan ese efecto glow que tanto desean las novias.

Silver Skin Saviour, de Omorovicza, con acción renovadora y exfoliante, seborregula e ilumina a partir de plata coloidal antibacteriana, ácidos salicílico y glicólico que minimizan la apariencia de marcas e imperfecciones.

Silver Skin Saviour, de Omorovicza Omorovicza

Gold Profection22 Mask, de Ambari, recoge en su fórmula más de un 20% de AHAs como el glicólico y el láctico, dos ácidos exfoliantes famosos por mejorar la luminosidad y el tono de la piel e, incluso, promover una mejor autohidratación del tejido.

Snow lotus lifting mask, de Boutijour, Ilumina la piel apagada y cansada después de un largo día. En unos 15 minutos, la mascarilla revitalizará la tez con el maravilloso poder del loto de la nieve.

Snow lotus lifting mask, de Boutijour Boutijour

Y si una novia quiere reforzar más esos efectos, sin lugar a dudas le recomiendo un buen gadget, que regenere la piel y mejore la síntesis de colágeno. Y si hay un buen gadget para logarlo ese es el láser Lyma, que potencia la renovación, firmeza y luminosidad de la piel de una manera excepcional.

El láser Lyma Lyma

El láser Lyma, a diferencia de las máscaras LED convencionales, tiene un rango de luz con capacidad única de intensificar la renovación celular a nivel mitocondrial y ofrece resultados hasta cien veces más efectivos. Este láser frío contrasta con la percepción común de los láseres, ya que en lugar de causar irritación, calma la piel y reduce la posible rojez derivada de la exfoliación. Además, estimula la síntesis de colágeno y elastina, promoviendo así la luminosidad y firmeza del tejido cutáneo.

El maquillaje de novia de Teresa Urquijo

La futura esposa del alcalde Almeida es una mujer sencilla que apenas se maquilla.

Sin embargo, en un día tan especial como el de su boda, se permitirá alguna licencia. Lo esencial es unificar el tono y disimular la presencia de imperfecciones que cualquier chica de su edad puede tener. Seguramente opte por una base de maquillaje muy ligera en un tono casi idéntico al de su propia piel. Y dado que es muy discreta apostaría a que más que una base de maquillaje va a llevar un suero con color.

No Make Up Fundation Serum, de Perricone MD, además de dar color, cuenta con principios clave de las ciencias que han hecho famoso al Dr. Perricone, como son los neuropéptidos, el activo estrella para unir las células de la piel.

No Make Up Fundation Serum, de Perricone MD Perricone MD

Para crear volúmenes en el rostro, David Deibis de Perricone recurriría a la técnica del contouring. “Al aplicar una tonalidad más oscura que su propia piel con una base de maquillaje más oscura justo debajo de los pómulos, en la sien y justo en la zona de la mandíbula, hace que estas zonas resalten y crea un efecto buena cara, además de colorete en la zona de la manzana de las mejillsa”, argumenta Deibis. Además, como el día de la boda es un día de brillar, “en un maquillaje de novia no puede faltar el iluminador, que se usa estratégicamente en los pómulos e incluso en la nariz”.

No Makeup Highlighter, es un iluminador con efecto antiedad, con vitamina C y pigmento mineral.

No Makeup Highlighter Perricone MD

No Makeup Blush de Perricone MD con vitamina C en tonalidad pink coral, se adapta perfectamente a todos los tonos de piel.

No Makeup Blush de Perricone MD Perricone MD

En los ojos, aunque no tengo una bola de cristal para adivinar el futuro, creo que se va a decantar por un maquillaje de ojos con un ahumado muy sutil en colores marrones e, incluso, si quiere algo más sencillo, se puede usar incluso un colorete en crema en color coral o rosita para un acabado todavía más natural. Luego, para abrir la mirada, máscara de pestañas, que hará que los ojos le resalten mucho más.

La No Makeup Eyeshadow Shade 4 de Perricone MD es una sombra de ojos que proporciona un aspecto natural y uniforme en los párpados. Su fórmula líquida e hidratante se puede usar como base antes del maquillaje o sola para lograr párpados suaves y luminosos. Ofrece un acabado satinado con beneficios antienvejecimiento, y su textura se desliza fácilmente para una cobertura perfecta.

No Makeup Eyeshadow Shade 4 de Perricone MD Perricone MD

No Makeup Máscara de Perricone MD nutre y acondiciona con cada aplicación gracias a la biotina, al aceite de aguacate, y los tocotrienoles, que fomentan el crecimiento de la pestaña y mejorando el aspecto natural a lo largo del tiempo.

No Makeup Máscara de Perricone MD Perricone MD

Y, como remate a su ‘make up no make up’, un labial en tono rosa, que parezca tan natural como su color de labios y un truco clave que siempre me gusta en maquillajes de novia es usar unas gotas de una esencia, que se aplica a toquecitos, para que selle el maquillaje y le dure intacto todo el día.

No Makeup Lipstick de Perricone MD, es un labial con color efecto bálsamo. Con una fórmula pensada para aportar frescura, relleno, jugosidad e hidratación en cualquier momento del día, gracias a ingredientes como el ácido hialurónico hidratante y neuropéptidos.

No Makeup Lipstick de Perricone MD Perricone MD

Con agentes calmantes, renovadores, hidratantes y acondicionadores en dos texturas para cubrir así el aporte de activos y ácidos grasos esenciales de la piel, Nopal & Kombucha Metaphor, de Byoode, es una esencia que cuenta con ácido hialurónico, cacao teobroma con poder antioxidante y protector de la luz azul y probióticos, que vienen de la kombucha y de otras levaduras.