Rebeca Torró, coleccionista de plumas, futbolera e hija de artista

A pesar de su trayectoria política, Rebeca Torró Soler (Ontinyent, Valencia, 1 abr 1981) era hasta esta semana una desconocida para la gran mayoría de los española. Su bajo perfil público le permitía salvaguardar su privacidad, pero, poco a poco, vamos sabiendo algunos rasgos de esa vida personal que, como sucesora de Santos Cerdán y nueva secretaria de Organización del PSOE, empiezan a ser0 relevantes. Es la tercera mujer al frente de la secretaría de Organización, después de Leire Pajín, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y Carmen García Bloise, en tiempos de Felipe González.

Es licenciada en Derecho por la Universitat de València y tiene un MBA por la EAE Business School. Comenzó su carrera política como teniente de alcalde y concejala de Urbanismo de su localidad natal. Su labor en Ontiyent le hizo estrechar lazos con Ximo Puig y formar parte de su núcleo más cercano en la Valencia.

La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig La Razón La Razón

Pasión por el fútbol

El 4 de abril de 2009 contrajo matrimonio con Rubén Llin, técnico superior en automatización y robótica industrial en Jofesa Imagine Systems, una empresa en Ontinyent. En abril de 2013 nació su única hija, Aitana, con la que comparte aficiones deportivas, como los partidos del Levante UD Femenino. No obstante, cuando le preguntan de qué equipo es, siempre dice del extinto Ontinyent. "Y ya luego el Valencia CF".

La actividad física le ayuda a liberar endorfinas, algo que le será de gran ayuda para el puesto de alta presión que acaba de asumir. Desde niña practica voleibol, aeróbic, aquaerobic y gimnasia. Hasta no hace mucho mantenía alguna de esas disciplinas, que le ayudaban a pensar con claridad, planificar y tomar decisiones en su vida política. También le encanta el mar y perderse "en una cabañita junto al lago" y, si puede ser, sin cobertura móvil.

GRAFCVA5813. VALENCIA, 16/05/2022.-La nueva consellera de Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, promete su cargo en el Palau de la Generalitat.EFE/ Biel Aliño Biel Aliño Agencia EFE

Disfruta cocinando, sobre todo bizcochos, y le gusta bailar y escuchar música. Uno de los rasgos más llamativos es su afán por coleccionar plumas estilográficas. Tiene unas 50 y suele escribir con ellas. La afición le viene de una hermana a la que le gustaba coleccionar cosas pequeñitas, como perfumes pequeñitos y botellitas.

La pérdida de su madre

Uno de los episodios más dolorosos fue la muerte de su madre, Joaquina Soler Martí, en marzo de 2025, tras una larga batalla contra el cáncer. La nueva secretaria de Organización socialista compartió una emotiva despedida a su progenitora por redes sociales: "Mami, vola alt. T'estimem per sempre" (Mami, vuela alto. Te querremos siempre). Fue el mensaje que encabezó la publicación. Sus allegados la definieron como "una artista" y recordaron que fue profesora en la escuela de Adultos Sant Carles de Ontinyent, entre otras etapas de su trayectoria personal y profesional.

En una entrevista publicada en "Valencia Plaza" hace un par de años, Torró habló de ella y contó que en los años 70 jugó en el equipo femenino del Ontinyent CF, aunque ahora la más forofa de casa es su hija, que también lo practica. "Mi madre fue una de las de la primera promoción de Ontinyent CF en los años 70, fueron muy revolucionarias. Eso me ha hecho que quisiera más al club. Solo he llorado una vez en el fútbol, y fue por el Ontinyent, que en 2010 no subió a segunda por un alcorconazo”.

A partir de este sábado tiene como misión recomponer territorialmente a un PSOE fragmentado y erosionado por el caso Koldo, la entrada en prisión de Cerdán y la sombra de la corrupción de sus dos últimos antecesores.