Almeida, a menos de dos días de su boda con Teresa Urquijo: "Estoy resoplando de los nervios"

Ya solo quedan dos días para que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se den el "sí, quiero" en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja, levantada en la concurrida calle Serrano. El alcalde de Madrid pondrá fin así a la que parecía su perenne soltería, y entre él y su futura mujer han invitado a cerca de 500 personas para que sean testigos del amor que se profesan. Por supuesto, está previsto un aluvión de importantes líderes del Partido Popular, desde Alberto Núñez Feijóo hasta Isabel Díaz Ayuso, pasando por Fernando López Miras.

Teniendo en cuenta este plantel de personalidades, la del alcalde ya se postula como una de las bodas del año. Todos los ojos estarán puestos en los novios, una situación que llena de alegría pero también de nervios a Martínez-Almeida, tal y como él mismo ha señalado. "No había estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando", ha revelado en la Junta de Gobierno de Madrid, la última antes de que pase por el altar. "También es cierto que no había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado", ha añadido el líder popular.

Almeida ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno Ricardo Rubio Europa Press

Además, Almeida también se ha pronunciado sobre la gestión que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de la capital durante sus dos semanas de ausencia pertinentes por su matrimonio, y ha recalcado la plena confianza que deposita no solo en Inmaculada Sanz, la vicealcaldesa de Madrid, sino en el resto del equipo que conforma su Gobierno: "Estoy muy tranquilo con mi ausencia a lo largo de las dos próximas semanas porque en este ayuntamiento hay un equipazo. Les puedo garantizar a los madrileños que hay un equipazo encabezado por la vicealcaldesa que hará un trabajo magnífico. Lo único que espero es que no haga olvidar a los madrileños al alcalde, pero estoy seguro de que lo van a hacer todos extraordinariamente bien porque son un grandísimo equipo".

Cumbre Borbón en la boda de Almeida y Urquijo

A principios de esta semana confirmaba que los Reyes Juan Carlos I y Sofía no se perderán las nupcias de Almeida y Urquijo, y poco después "Vanitatis" adelantó que Victoria Federica de Marichalar también se uniría a sus abuelos. Ahora, este mismo medio asegura que las infantas Elena y Cristina y Felipe Juan Froilán tampoco faltarán a la que ya se postula como uno de las bodas del año.

El Rey Felipe y la Reina Letizia Gtres

En el aire queda la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, también invitados. El jefe de Estado debe atender el mismo día la final de la Copa del Rey de fútbol que el Mallorca y el Athletic de Bilbao disputarán en el estadio olímpico de La Cartuja de Sevilla, pero teniendo en cuenta que la boda es por la mañana, quizás tenga a bien dar una sorpresa al alcalde de Madrid.