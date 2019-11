¿Por qué todo el mundo habla de Alexandra Grant, la pareja de Keanu Reeves?

El actor Keanu Reeves (55) ha vuelto a convertirse en el rey de las redes sociales. Todo lo que dice o hace es compartido por millones de personas, a pesar de que ya no está en la primera línea de los actores más taquilleros. Su nueva pareja, la pintora Alexandra Grant (46) es el motivo. No es la actriz de Hollywood ni la modelo que la mayoría de los galanes del cine elegirían para posar en las revistas. Es una mujer que se sale de esos cánones. Con ella paseó en una alfombra roja en Los Ángeles, un gesto inaudito para Reeves. La noticia alegró a sus seguidores que ya lo llamaban “el novio de internet” y aplauden que su pareja no sea una veinteañera.

Alexandra Grant es una artista cuya obra, en la que combina pintura, escultura y vídeo, puede verse en algunos centros como el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles o el Blanton Museum de Texas. Ambos crearon la editorial X Books en la que han publicado “Ode to hapiness” (Oda la felicidad) en 2011 y “Shadows” (Sombras) en 2016. En estos trabajos, Grant se encarga de las ilustraciones y Reeves las acompaña con unos textos poéticos.

Keanu Reeves se convirtió en un “gurú” de internet con un perfil muy alejado del de sus colegas. No enseña grandes mansiones ni se recrea con imágenes de sus entrenamientos personales como Chris Hemsworth ni ha protagonizado polémicas del corazón como Brad Pitt y Angelina Jolie. Al contrario, muestra su lado filántropo y espiritual. “El dinero no significa nada para mi. Mi idea de felicidad está relacionada con acostarme en la cama con la persona que amo, estar con los amigos y viajar en moto”, asegura.

En el historial de sus relaciones sentimentales se le unió con Sandra Bullock y salió con Sofia Coppola, pero la mujer que marcó su vida fue Jennifer Syme, que perdió un hijo del actor en 1995 y falleció en 2001. Fue un duro golpe que le costó superar. En una entrevista, le preguntaron qué creía que ocurría después de la muerte. “Creo que aquellos que nos quieren nos echan de menos”, dijo. Actualmente sigue la saga cinematográfica de “Jon Wick” y el año que viene volverá a la que lo hizo mundialmente admirado: “Matrix 4”. Ya no cobra las cifras astronómicas de antaño, pero el actor quiere vivir sin que se metan en lo que hace o deja de hacer.