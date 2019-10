¿Quién viste a Santiago Abascal?

Se “quejaba” días atrás Lidia Bedman de que la corpulencia de su marido, Santiago Abascal, le había impedido tener una foto saludando al Rey Felipe VI en la recepción del Palacio Real por el 12 de octubre: “Me hubiese gustado tener una foto del saludo, pero mi marido es tan grande que me ha tapado”, escribía en su perfil de Instagram. En esa recepción, ella fue una de las mujeres más elegantes: la “influencer” lucía un vestido de una de sus marcas fetiche, la española Cherubina, muy moda entre alta sociedad de Madrid y Sevilla y que la propia Reina Letizia ha lucido en dos ocasiones (su recordado vestido blanco de estampado op art para el nombramiento de su marido como miembro de la Orden de la Jarretera y en el pasado Día de las Fuerzas Armadas, en Sevila).

Se trata de un diseño deportivo con una caja XXL con capacidad para precargar música o, incluso, con funciones de rutas de carreteras y un valor aproximado de 800 euros. Y aunque lo luce tanto para el deporte como para llevar con traje o de una manera más informal, lo cierto es que en sus últimas apariciones, como fue en el programa de Pablo Motos, “El hormiguero”, lució el modelo Plus Ultra de Táctico, algo más clásico y con la bandera de España presente tanto en su esfera como en el interior de su correa de piel. La firma se fundó en 2010 y cuenta con otros modelos con nombres como Tercios españoles o Blas de Lezo. Toda una declaración de intenciones de un líder que no duda en lucir también de vez en cuando una chaqueta azul de corte militar, ponerse el gorro de la Legión o llevar la enseña nacional en sus alpargatas de la firma Mumico Spain.

La corpulencia de Abascal, centrándonos en el líder de Vox, es uno de sus rasgos más destacados. Al político le gusta demostrar su buen estado de forma siempre que puede, así que no es raro verle con diversas camisetas (muchas de ellas con estampados de motos) en los que muestra sus potentes brazos. Lo mismo a la hora de practicar algún deporte: sus pantalones destacan por ser extremadamente cortos, dejando al descubierto una potencia muscular que seguramente le valdría para ganar a todos sus adversarios políticos si la carrera electoral se hiciera en una pista de atletismo en lugar de en las urnas. Como complemento nunca le falta uno de sus relojes más característicos: el Garmin Fénix con correa metálica o de silicona negra.

A la hora de llevar un traje, Abascal no es de los políticos que den perfectamente en el clavo, y eso que tiene una muy buena consejera. Los nudos de las corbatas estampadas que luce son demasiado grandes y debería optar por algo más reducido, igual que los cuellos de sus camisas. Y si bien es cierto que nunca le falta el pañuelo en su americana, debería darle algo más de gracia este último y que no parezca que lo lleva por obligación.

Lo luce normalmente encima de una camisa, sin ningún tipo de jersey. Estas suelen ser sobre todo de dos colores: azul o blanco, y muchas de ellas pertenecen a la firma El Capote, muy vinculado con el mundo del toro, uno de los grandes caladeros de votos de su partido. También le hemos visto con americanas y camisas de la firma God Save My Swing. En este caso, suelen ser de la línea España Viva, con un logo de unas dimensiones considerables que se puede ver tanto en el pecho de las camisas como en el cuello de las blazer.

En sus momentos oficiales o públicos, Abascal destaca por un estilo clásico, pero cuando nos lo encontramos más relajados, ya sea preparando un mitin o paseando con sus niños, destaca por llevar un estilo más juvenil, con firmas como Fred Perry, Happy Man o Adidas. Entonces prefiere el vaquero de corte recto y las camisetas con algún tipo de estampado. Tampoco hay que olvidar la cazadora de piel, otro de los must y con la que posó incluso para la portada de este periódico hace ya unos meses.

La it-girl de la política

Lidia Bedman es una de las sensaciones de la política. Junto con Isabel Torres, mujer de Pablo Casado, es una de las mujeres que consigue hacer que estemos muy pendientes de sus looks. Y si en la recepción en el Palacio Real del pasado 12 de octubre destacó por su look de Cherubina, no podemos negar que su estilo es uno de los más interesantes. Bastante juvenil, le gusta mucho llevar tanto vestidos largos fluidos como vaqueros o trajes de chaqueta.