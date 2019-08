Sergio Ramos: Lo que no veremos en su serie documental

En pocas ocasiones llegamos a conocer más sobre el humano que hay detrás de un ídolo. El caso de Sergio Ramos (33 años), incluso con una serie documental de por medio, no será distinto. Aunque el sevillano ha decidido mostrar su vida íntima en «El corazón de Sergio Ramos», que se estrenará el 13 de septiembre en Amazon Prime Video, quien espera que en algún momento de la producción aparezcan imágenes en vídeo de su comentado enlace con Pilar Rubio (41) se llevará un desengaño monumental. Según ha confirmado «Vanitatis», la ceremonia no formará parte de ningún capítulo. Aunque esto no quiere decir que el madridista no vaya a «abrirse», pues el metraje cuenta con escenas y momentos vitales nunca antes vistos, anécdotas y confesiones tanto de él como de la presentadora.

La filmación, repartida en 8 capítulos de media hora de duración cada uno, gira en torno a las cuatro pasiones del de Camas: el fútbol, los caballos, la música y la familia. Si bien es cierto que su profesión centrará la cinta, se ahondará también en lo personal, como las raíces andaluzas del central o su pasión por los tatuajes. Celebraciones familiares, momentos de complicidad en el sofá de casa, el sufrimientro de la derrota del club en el Santiago Bernabeú o una pachanga con sus hijos son algunos de los momentos más personales. Y es que «no es lo mismo el Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después, en casa», explica su protagonista.

Hablan su familia y amigos

No faltarán los testimonios de sus padres: Paqui, cuyo rostro lleva tatuado el futbolista en el brazo izquierdo, y Jose María, sevillano de pura cepa, que le enseñó el gusto por la tauromaquia y el flamenco. Tampoco se olvida de su hermano mayor, Rene Ramos (41), socio del entramado empresarial del jugador, que también ejerce como su asesor económico y representante de Prensa al margen del gabinete del club. Por último, aparecerán varios de sus amigos –futbolistas, entrenadores y personas anónimas–, que desvelarán cómo es Sergio Ramos en su día a día. Pero no saldrá su hermana Miriam, que es casi una completa desconocida.

Especialmente orgullosa del jugador se muestra su mujer, Pilar Rubio. La presentadora fue la primera en compartir imágenes del documental donde ella y sus hijos (Sergio Jr., de cinco años, Marco, de tres, y Alejandro, de uno) aparecen numerosas veces. Tal y como afirma Ramos en su serie: «Jamás le había abierto las puertas a nadie» hasta que conoció al amor de su vida. De esta forma, niega haber sentido la misma complicidad hacia cualquiera de sus ex parejas, entre las que se encuentran la ex Miss España Elisabeth Reyes (con quien matuvo una corta relación que terminó porque ambos sintieron agobio al estar casi siempre juntos), Blanca Romero (un escarceo fugaz), India Martínez (que quedó en un amor de verano), Nani Gaitán (una modelo diez años mayor que él), Amaia Salamanca (cuya ruptura fue motivada porque ella buscaba una relación seria, al contrario que él) o Lara Álvarez (su último amor antes de Pilar).

Otros momentos censurados

Es posible que la serie no se detenga (o lo haga muy de puntillas) en algunas de las polémicas que han rodeado las facetas más personales del madridista, como cuando en 2009 se pintó la cara de negro para interpretar al rey Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos en Camas, su agresión a Puyol en el clásico de 2010 o su inolvidable reportaje fotográfico para «Interviú», donde apareció desnudo poco antes de fichar por el Real Madrid, cuando aún militaba en el Sevilla. Entonces tenía 18 años y había sido convocado para la Selección de Luis Aragonés. «Soy muy humilde para ser galáctico», manifestaba en aquella entrevista. Más de 20 años después, no solo es un futbolista galáctico, sino que además se ha convertido en estrella televisiva. «Estoy emocionado por poder compartir lo que supone la responsabilidad de llevar el brazalete de capitán del Real Madrid y la Selección española y, al mismo tiempo, llevar una vida normal a nivel personal», confesó cuando se anunció el estreno.