Cinco horas sin Camilo: el único hijo del mito, el último en llegar al velatorio

Camilo Jr acaba de aterrizar en Madrid y ya surgen un sinfín de interrogantes que alimentan la polémica: ¿Quién ha pagado los gastos del viaje de Camilo Jr para despedir a su padre? ¿Ha llegado acompañado o no acompañado de su madre? y sobre todo...¿Por qué cinco horas después de su aterrizaje aún no ha aparecido en la SGAE a despedirse de su padre?

Tras la intervención televisiva de Eduardo Guervós, representante de Camilo Sesto y la persona que estuvo a su lado hasta su fallecimiento, la audiencia pudo conocer todos los detalles de su óbito y cómo transcurrieron las últimas horas del genial artista. Fue él quién comunicó a Camilo la muerte de su padre, una vez que éste exhaló su último suspiro. Tras el desconcierto inicial del único hijo del cantante de Alcoy, Eduardo aseguró que “le dije a Camilo que como Cristóbal Huerto estaba fuera de Madrid que me llamara mañana sobre las nueve de la mañana que ya estaría conmigo para organizar su viaje y ocuparnos de comprarle el billete. Pero él no lo hizo y no sabemos nada, ni cuándo llega, ni sí ya ha salido de México o no”.

¿Quién ha pagado el billete de avión al hijo de Camilo Sesto?

Mientras Eduardo Guervós aseguraba que había ofrecido a Camilo ponerse en contacto con Cristóbal Huerto, administrador de su padre para que se hiciera cargo de sus gastos de traslado a Madrid, otras voces aseguraban que éste se negaba a pagar el billete a su madre, Lourdes Ornelas, la persona que ha declarado la guerra al hasta ahora, administrador de Camilo, que tiene firma y poderes del cantante para manejar sus cuentas.

Periodistas como Lydia Lozano o Marisa Martín Blázquez, contactaron con Lourdes Ornelas, la madre de su único hijo con la intención de conocer cómo se encontraba la familia tras la fatal noticia. Lydia aseguró que Lourdes se encontraba “impactada y no sabía si debía viajar a Madrid con su hijo para despedirse de él”. La periodista de Sálvame fue la primera en animar a Lourdes a venir a Madrid: “Cómo no vas a estar tú en su despedida?”. Según la periodista y otros compañeros, madre e hijo, estaban buscando desesperadamente vuelos para venir a Madrid y se daba por hecho la presencia de Lourdes Ornelas en las exequias del que fuera su gran amor.

En la terminal de Madrid le esperaban los medios y un conocido representante

Por eso, esta mañana cuando sobre las diez y media de la mañana aparecía el hijo de Camilo los periodistas que aguardaban su llegada al aeropuerto se sorprendieron de verle sólo en un momento tan duro para cualquier hijo. La pregunta era inevitable: ¿Al final no te ha acompañado tú madre?. Cubriendo el rostro con una gorra pero mostrando una enigmática sonrisa, Camilo Blanes encogía los hombros antes de responder: “No sé...” La periodista, entonces decía....”al final no ha podido ser” y Camilo se dejaba llevar asintiendo. Sin duda, una respuesta de lo más enigmática y que, dadas las trágicas circunstancias en que se producían las declaraciones, hizo que la redactora no insistiera.

Pero Camilo no estaba solo. Esperándole, en un segundo plano, se encontraba un conocido representante, muy vinculado al programa Sálvame y a muchos de sus rostros más conocidos, como Lydia Lozano y otros personajes habituales en los platós. Camilo se deshizo de las cámaras sin hacer apenas declaraciones y se encaminó hacia la salida del aeropuerto entre flashes acompañado de Jose Muro.

No había ni rastro de su madre pero una extraña coincidencia hace sospechar que aunque Lourdes Ornelas no se dejó ver en el aeropuerto junto a su hijo, había aterrizado también en Madrid. Y es que, tal y como hemos contado en este medio, coincidiendo con la hora del aterrizaje del vuelo procedente de la capital de México, dónde ambos residen, Lourdes rompía su silencio publicando en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida a Camilo Sesto.

A las tres de la tarde, cinco horas después de aterrizar, aparece en la capilla ardiente su hijo Camilo

Y mientras los interrogantes e incógnitas se suceden, ya casi nadie duda que estamos ante el inicio de lo que parece el culebrón televisivo del otoño. Pero si hay algo que confirma la sospecha de que muy pronto podremos ver al hijo de Camilo y a su madre, sentados en un plató es la inexplicable tardanza del único hijo del artista en su velatorio. Y es que, han tenido que transcurrir cinco largas horas desde su llegada a Madrid, en las que nadie sabía dónde se encontraba, para que el joven apareciera en la sede de la SGAE para rendir el último adiós a su padre. Allí se encontraban ya el resto de familiares de Camilo, además de su círculo más íntimo, formado por un representante, un administrador y una asistente personal. Cinco horas sin Camilo. Cinco horas en las que todos nos preguntamos : ¿Dónde está Camilo?

