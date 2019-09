Lourdes Ornelas, zanja la guerra a la llegada de su hijo Camilo a Madrid

El único hijo de Camilo Sesto ya está en España para dar el último adiós al mítico intérprete de “El amor de mi vida has sido tú”. El joven, de 36 años, aterrizaba en el aeropuerto de Madrid sobre las diez y media de la mañana y se espera su llegada inminente a la sede de la SGAE, dónde está instalada la capilla ardiente de su padre. Allí, se velará su cuerpo desde las once de la mañana hasta la noche y estarán presentes, además de su único hijo, el resto de familiares y un puñado de amigos cercanos, mientras se espera que miles de madrileños y rostros conocidos se acerquen a despedir a la leyenda. Tal y como deseaba el artista su cuerpo ha sido embalsamado y será enterrado tras la multitudinaria despedida.

Aún sin dar crédito a la inesperada noticia de la muerte de su padre, que le fue comunicada por el que fuera su representante, Camilo Blanes Ornelas llegaba a Madrid desde México D.F. Aunque se esperaba que llegara acompañado de su madre, parece que finalmente no ha sido así. Lo hacía a las diez y media de la mañana y se encontraba con numerosos medios de comunicación que le aguardaban para obtener las primeras declaraciones de su único hijo. Inmediatamente, se dirigía hacia el lugar dónde se hospedará para dejar las maletas y poner rumbo a la capilla ardiente.

Lourdes, la madre del único hijo de Camilo, quiere zanjar la guerra con el que fuera su gran amor.

Coincidiendo con el aterrizaje de Camilo en Madrid, su madre, Lourdes Ornelas que ha sido muy crítica en los últimos tiempos con el entorno del artista, al que acusa de impedir el contacto de su hijo con su padre y manejar todos los aspectos de su vida, publicaba en sus redes sociales una imagen de los tiempos felices de su relación con Camilo Sesto acompañada de unas palabras con las que trataba de poner fin al cisma familiar. Era su particular despedida del hombre que un día lo fue todo para ella: “Una imagen vale más que mil palabras. Me quedo con lo bueno, nuestro hijo. ¡Ya dejaste de sufrir! Descansa en paz”.

Tal y cómo relató Eduardo Guervós, representante del cantante y última persona que le vio con vida, en el programa “Viva la vida” de Telecinco, Camilo Blanes Ornelas no podía creer la noticia que Eduardo le daba por teléfono a los pocos minutos de certificarse el deceso: “¿esto es una broma o qué?”. Muy afectado por la información que recibía a miles de kilómetros de Madrid, en su México natal, Camilo Jr se pronunciaba poco después en su cuenta de Instagram utilizando la letra de una de las míticas canciones de su padre: “Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí.”

Aunque la relación entre padre e hijo no siempre ha sido fácil, en el último año, habían acercado posturas gracias, en buena medida, al disco en el que ambos trabajaban juntos y que acaba de ver la luz en América. Se trata del más ambicioso de los proyectos musicales de Camilo Blanes Ornelas que, tras años de preparación y trabajo, seguía los pasos de su famoso padre en el mundo del espectáculo. De hecho, Camilo le había compuesto tres temas y sufragaba los gastos de producción del disco, aunque su hijo no había incluido en este trabajo ninguna de sus canciones. El propio Camilo Sesto hablaba de este proyecto en su última entrevista concedida a Canal Sur: “He compuesto tres temas para él, pero no se han incluido en esta producción, ya que era un proyecto en el que mi hijo llevaba tiempo trabajando. Me siento muy orgulloso de él en todos los sentidos, profesionalmente y también personalmente, ya que se parece mucho a mí”.

Camilo Séptimo, ¿ha heredado el físico y el talento de su padre?.

Con su peculiar sentido del humor, el artista recientemente fallecido, se refería en ocasiones a su hijo como Camilo Séptimo. El niño, que desde su más temprana edad y como no podía ser de otra manera creció entre notas musicales y artistas, compartía con su padre su pasión por la música. Sin embargo, no sería hasta hace unos años, cuando decidió probar suerte en el mundo del espectáculo. La responsabilidad y el peso del apellido pudieron ser las causas de su tardía decisión pero contó siempre con el apoyo de su padre que, ilusionado, empezó a componer para él. Tan sólo había algo que la leyenda no estaba dispuesto a hacer por su hijo: subirse a un escenario con él.

Aunque Camilo Jr es un auténtico desconocido en nuestro país, en sus redes sociales hemos podido encontrar imágenes que revelan no sólo su indudable parecido físico, del que tan orgulloso se sentía su padre, sino también de su talento musical. Sus ojos azules y tez clara son parte innegable del ADN paterno, rasgos característicos del Camilo que enamoró a varias generaciones de mujeres en todo el mundo. A sus 36 años, Camilo es un hombre de un indudable atractivo, de mirada penetrante y labios carnosos que ya ha seducido a la industria del espectáculo y que, ahora, tras la muerte del mito, puede encontrar un sitio por derecho propio en el siempre complicado olimpo de las estrellas musicales. Talento y ganas no le faltan.

Y es que, tal y como dice su madre, la polémica Lourdes Ornelas, Camilo “sigues vivo en mi hijo! así lo siente él. No te fuiste del todo...”. La mejicana se despedía así del que fue su gran ídolo, su mejor amigo y el padre de su hijo, quién por derecho propio, es el único heredero de su enorme legado y de una genética sin igual.

Te puede interesar:

El emotivo “tuit” de Raphael para despedir a su “querido amigo”

Camilo Sesto: así fueron sus últimos días

Habla el representante de Camilo Sesto: “No pidió hablar con su hijo porque no creía que iba a morir.”