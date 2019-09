Habla el representante de Camilo Sesto: “No pidió hablar con su hijo porque no creía que iba a morir.”

“Sus últimas horas han sido muy complicados”. Así comenzaba su relato en el programa “Viva la Vida” de Telecinco, el representante de Camilo Sesto, Eduardo Guervós, de las últimas horas de vida de uno de nuestros artistas más internacionales.

Era un hombre solitario y que vivía recluido en su casa de Torrelodones con la única compañía del servicio y la presencia habitual de su administrador, Cristóbal Huerto, que se encontraba fuera de Madrid cuando sucedió el deceso. Aunque Camilo arrastraba desde hace años graves problemas renales, que provocaron que le fuera realizado un trasplante de riñón, nadie de su círculo más cercano imaginaba el fatal desenlace.

Según ha declarado Eduardo Guervós en el programa de Telecinco, el pasado martes Camilo acudió a hacerse la que iba a ser su última analítica. El resultado de la misma llevó a sus médicos a anunciarle la necesidad de comenzar en pocas semanas con la diálisis. El artista estaba cansado y su círculo lo achacó a que llevaba casi cuatro días sin dormir.

Las alarmas saltaron cuando Eduardo advirtió que Camilo parecía desorientado. Su conversación no era lógica y parecía adormecido, lo que les llevó a pensar que había podido abusar de las pastillas de dormir, extremo que el artista negó. El sábado por la tarde, Eduardo Guervós y su esposa, preocupados por el estado de su representado decidieron llevarle a urgencias. El artista fue entubado y pocas horas después entraba en parada cardiovascular. Después de media hora de desesperados intentos de reanimación, y cuando ya nadie creía que podría ser reanimado, los médicos de urgencia consiguieron recuperarlo y estabilizarlo.

“Los médicos nos comunicaron que habían conseguido recuperarlo pero apenas tres horas después volvió a entrar en parada y de esa ya no salio”-dijo visiblemente emocionado su representante y amigo. “A la primera persona que llamé para comunicarle la noticia fue a su hijo, que no podía creer lo que le decía. Estaba en shok.” Aunque la relación entre padre e hijo no era muy fluída-tal y como ha reconocido Eduardo-”solían comunicarse por mail y de vez en cuando hablaban por teléfono”. Aun así, Camilo adoraba a su hijo y en estos momentos estaba muy ilusionado con su lanzamiento musical y según Eduardo “sufragaba todos los gastos de su hijo”, incluido el disco que acababa de sacar al mercado. Preguntado sobre si el artista de Alcoy había pedido hablar con su hijo en sus últimos momentos, Eduardo aseguró “no lo pidió, porque nadie y menos él, pensaba que se iba a morir. Estábamos a otra cosa. Ellos no se llamaban a diario pero estaban al tanto de sus respectivas vidas“.

El representante ha asegurado que le dijo a Camilo Jr. que “a partir de las nueve de la mañana (de hoy) estaría con el administrador, Cristóbal Huerto, quién se ocuparía de buscarle un vuelo y organizar su viaje a Madrid. Pero él no me llamó y no sé nada. No sé cuándo llega”.

Este medio ha podido averiguar que Camilo Blanes Ornellas llegará mañana al aeropuerto de Barajas a las seis de la mañana en un vuelo procedente de México D.F para acudir, probablemente con su madre, a despedir a su padre.