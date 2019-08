Telma Ortiz, su nuevo amor enciende el verano

En la portada del pasado miércoles de «¡Hola!», una deslumbrante Reina Letizia sonreía a cámara escoltada por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Con la coartada de esta foto a estrenar, recogida en el tradicional posado veraniego del Palacio de Marivent en Mallorca, la publicación tiraba de encuesta para corroborar que los españoles siguen valorando con nota (un 7.1) la formación de la consorte de Felipe VI pero casi la mandan a septiembre al testar su cercanía (puntuada con un 5,1). Sin embargo, la verdadera protagonista de la publicación esta semana era otra Ortiz y la noticia estaba confinada en páginas interiores. Telma (45), su hermana menor, aparecía besándose con el abogado Robert Gavin Bonnar, ya «ex marido», según la publicacióm, de una de las componentes del grupo «The Corrs». En el reportaje se relataba que la cuñada del Rey había quedado a almorzar con unos amigos y hasta allí la había llevado en su coche Bonnar, del que se despidió como lo hacen los que se quieren, con un beso en los labios. La revista daba por hecho «algo más que una amistad» y aseguraban que «el rumor existía desde hace tiempo en Barcelona». Bien es cierto que Telma y Robert habían sido vistos juntos en el concierto que Carla Bruni ofreció a principios de junio en el Festival Pedralbes, en Barcelona. Sentados el uno a la verita del otro, habían disfrutado de la velada ajenos a la presencia de fotógrafos, que dieron buena cuenta de su cercanía y su complicidad. La imagen de la pareja circuló por varios medios pero nadie profundizó con demasía. Hasta el miércoles 7. Con este puzzle sobre la mesa, desde LA RAZÓN nos pusimos en contacto con Sharon Corr, violinista del afamado grupo irlandés y que el pasado 10 de julio cumplía su 18 aniversario de boda con Bonnar. La también cantante y compositora, muy amable aunque incómoda con el cuestionario, declinaba hacer declaraciones para este periódico. Sin embargo, horas más tarde, una agencia divulgaba una entrevista a la irlandesa durante un reciente evento de moda, en el que Sharon, además de hablar de su próximo disco en solitario, «que grabaré en Los Ángeles», y sus planes vacacionales («estaré dos o tres semanas con los niños en la playa»), respondía, en español con acento inglés, a varias preguntas sobre su esposo y la hermana de la Reina. «¿Hace unos días hemos visto unas imágenes de tu marido... Conoces a Telma Ortiz? ¿Sabes quién es?», le abordaba la reportera. «Sí, sí», reconocía tímidamente Sharon. «¿Qué te parece? Ella es la hermana de nuestra Reina. ¿La conoces?», le insistía. «Sí, sí, sí... unas veces», respondía con desgana. «¿Y qué tal te caía? Hemos visto a tu marido reunido con ella...», le repreguntaron. «Sí, bueno... es así», concluía Sharon, inclinando a un lado la cabeza y dando por terminada la entrevista. La violinista ni confirma ni desmiente su separación en esta entrevista de hace solo unos días. Hay que recordar que el pasado mes de abril, tres meses antes de que la biblia del corazón bautizara el nuevo estado civil del amor de Telma, «Semana» destapaba en su portada imágenes de la tía de Leonor y Sofía paseando «con un atractivo francés, rubio y fornido» por la Ciudad Condal. En la revista aseguraban que Ortiz había sido vista frecuentemente en el barrio de Sarriá y que hablaba en francés con su misterioso acompañante. Por entonces se confirmaba, además, que la hermana de la Reina Letizia, con una hija de 11 años fruto de su relación con el letrado Enrique Martín Llop y separada de su anterior marido, el también abogado Jaime del Burgo, en 2016, iba a trasladarse a Madrid en el mes de septiembre, tras una década residiendo en Barcelona. Al parecer, la hija menor de Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano va a adquirir nuevas responsabilidades en la escuela de negocios ESERP, donde gestiona con gran éxito el área de relaciones internacionales. Curiosamente, Corr y Bonnar, que tienen dos hijos, de 13 y 12 años, se mudaron a la capital hace varios meses tras haber estado residiendo en Andorra. «Tanto los niños como mi marido tienen ganas de vivir en una gran ciudad. Es una excelente oportunidad para aprender otro idioma y vivir una experiencia diferente», confesaba Sharon entonces a la revista «Vanity Fair». Fue en el Principado donde surgió la amistad entre el matrimonio irlandés y Telma Ortiz. La hermana de Letizia inscribió a su única hija en el mismo curso de esquí VIP, donde coincidieron con los retoños de Corr y hasta con las mellizas de Tita Cervera. A raíz de esta actividad extraescolar la oventense empezó a visitar Andorra de forma frecuente, pernoctando en casa de amigos del esquí y que forman parte de la flor y nata del país vecino. Durante este tiempo, Sharon se mudó sola a Madrid para relanzar su carrera profesional, mientras Robert se quedaba un año más en el Pirineo al cuidado de sus hijos, momento en el que Telma le habría ayudado con su proyecto de introducir una nueva bebida embotellada en España. Bonnar es CEO de RGB Corporate, una productora musical que fundó hace años con sede en Andorra. Fue la música y una de las canciones más conocidas del grupo The Corrs, «Runaway» (Escaparé), del álbun «Forgiven not forgotten» (Perdonado no olvidado), la que unió hace más de 20 los destinos de Sharon y Robert. Al parecer, la pareja se enamoró durante la grabación del videoclip de ese mítico tema de la banda irlandesa, formada por los cuatro hermanos Corr: Andrea, Caroline, Sharon y Jim, con más de 50 millones de discos vendidos. «Porque estoy enamorada de ti y de ningún modo nunca dejaré de estar enamorada de ti. De ti. Y me escaparía. Me escaparía contigo...». Lo que empezó con la letra de una historia de amor incondicional podría haber terminado con un beso 18 años después. De momento, es el romance que ha incendiado el verano.

Divorcio en Irlanda, al menos 4 años separados

La violinista de The Corrs y Robert Gavin Bonnar se casaron hace 18 años en la iglesia de St. John, en la localidad de Cratloe, ante unos 200 invitados. Según las leyes irlandesas, una persona solo puede solicitar el divorcio después de vivir separado de su cónyugue durante cuatro de los cinco años anteriores. Por tanto, Sharon y Robert permanecerían casados al menos, hasta 2023. Esta legislación, consagrada en la Constitución del país, está entre las más restrictivas de Europa, prueba de los valores conservadores de los irlandeses.