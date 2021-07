Sale a la luz la cara más “soberbia” de Anabel Pantoja

Gente

El cajón de los secretos ha vuelto esta misma tarde al plató de ‘Sálvame’ y su contenido no promete ser de buen gusto para los colaboradores del programa. La primera de las afectadas con ello ha sido Anabel Pantoja, de la que se ha recuperado un contenido que ha dejado al descubierto la cara más “soberbia” y “prepotente” de la sobrina de Isabel Pantoja.

Concretamente se trata de un vídeo de 2008, cuando todavía no era conocida Anabel, en el que aparece junto a su primo Kiko Rivera saliendo de una discoteca a altas horas de la madrugada. Es entonces cuando ambos se percatan de la presencia de los paparazzi y Kiko, alentado por su prima, se encara con ellos.

Tal es la tensión del momento que la misma Anabel también arremete contra los periodistas, mostrando así su peor faceta. Prepotente, maleducada y soberbia, así es como la calificaron los paparazzis en su momento.

Sale a la luz un polémico vídeo de Anabel Pantoja https://t.co/2lLQozmVzp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 12, 2021

Anabel, ante tales imágenes ha pedido perdón públicamente, pero no ha servido de nada porque ha terminado abandonando el plató entre lágrimas. Y es que, Pablo González, el autor de dichas imágenes ha entrado en directo para contar cómo vivió aquel episodio, y ha acusado directamente a Anabel de conocer la enfermedad de su primo.

“Mi madre sabe quién soy, y mi gente, y yo no me voy a justificar, pero manchar mi imagen, no. Me puedes manchar de embustera, me puedes manchar como mala prima, me puedes manchar como vaga… pero de llevar unos malos hábitos o de conocer esos malos hábitos, no, y mis compañeros lo saben. A mí no me va a manchar la imagen, ni este, ni tres como este. Nunca he puesto una demanda, pero esta vez sí. Este señor no tiene vergüenza ninguna”, le reprochaba la sobrina de Pantoja muy enfadada.