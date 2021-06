La verdadera razón por la que Anabel Pantoja ‘deja PLANTADO’ a Kiko Rivera en su noche más importante

Después de varias entrevistas en televisión en las que ha destapado los trapos más sucios de su madre y su tío, Kiko Rivera vuelve a la televisión dispuesto a hundir todavía más la imagen pública de Isabel y Agustín Pantoja. Tras demandar al benjamín de los hijos de doña Ana y citar a la cantante como testigo, el DJ se presentará en ‘Viernes Deluxe’ para aportar nuevos detalles sobre este doloroso conflicto que comenzó hace ya más de medio año.

Kiko Rivera deberá enfrentarse a las preguntas de los periodistas y colaboradores del programa, entre los cuales no estará su prima Anabel Pantoja. La sobrinísima ha asegurado que no ha sido convocada para participar en la entrevista, una excusa que no ha convencido a Carlota Corredera. “Pues a mí me dicen que desde producción sí te han dicho que vengas”, ha señalado la presentadora de ‘Sálvame’ en la tarde del viernes 11 de junio.

KIKO RIVERA PANTOJA

David Valldeperas ha dejado claro que desde producción se ha pedido a Anabel Pantoja que esté presente en el plató de ‘Viernes Deluxe’ para seguir la entrevista de su primo desde un sofá, aunque no intervenga en el transcurso de la misma. Una idea que parecía no convencer a la sobrina de la tonadillera. “Es que para eso la veo desde el sofá de mi casa”, ha espetado. Ha sido entonces cuando algunos colaboradores han dejado caer que la razón por la que la tertuliana ha rechazado participar en el programa es que no se le ha ofrecido remuneración económica.

Anabel Pantoja se ha lanzado rápidamente a desmentir esta versión y ha dejado claro que su ausencia en la entrevista de su primo Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ no obedece a “una cuestión de dinero”. La tertuliana ha explicado que el único motivo por el que no quiere intervenir en el programa es su deseo de mantenerse al margen de la guerra familiar que el DJ mantiene con su madre y su tío Agustín.

Anabel Pantoja, la neutral de la familia

La prima de Kiko Rivera ha explicado cómo ha sido la conversación con la directora de ‘Viernes Deluxe’ acerca de su presencia en la entrevista del DJ, reproduciendo con pelos y señales todo lo que le ha comentado: “Yo le he dicho que sea por lo que sea lo voy a pasar mal y no quiero estar en medio. Además, que yo no quiero entrevistarle, somos como hermanos, es absurdo que yo le pregunte”.

Anabel Pantoja en 'Sálvame'

Anabel Pantoja ha deslizado que sus tíos podrían molestarse mucho con ella si fuera partícipe de la entrevista de su primo, así que prefiere guardar distancia y no involucrarse más de lo necesario. “Si me siento en ‘Viernes Deluxe’ puedo perder cosas, claro que sí. “Lo que quiero decir es que no me siento porque hay temas incómodos y preguntas a las que no quiero entrar y quiero estar bien porque estoy en modo zen”, ha sentenciado.

Eso sí, Anabel Pantoja ha dejado claro que sí se acercará al plató de ‘Viernes Deluxe’ para saludar a su primo. “Lo que vas a hacer es no estar toda la entrevista, pero antes de que Kiko se vaya, vienes y regalas a los espectadores una imagen de los dos”, ha instado la directora, a lo que ella ha respondido con un tajante: “por supuesto que sí”.