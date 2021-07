Anabel Pantoja: un posado “SIN ROPA” y sus planes de boda -con o sin familia- al descubierto

Anabel Pantoja se ha convertido en la embajadora del verano del conocido como Parque Warner Beach de Madrid, donde ha inaugurado temporada posando en bikini para los medios de comunicación en una de sus zonas más exclusivas. Después de tirarse por uno de los toboganes del parque y disfrutar de un baño refrescante, la protagonista de la jornada veraniega quiso atender a todos la prensa que allí se encontraba, entre ellos ‘La Razón’.

Feliz y contenta tras ser la imagen de uno de los parques más emblemáticos de la capital, Anabel Pantoja no tiene problema ninguno en posar en bikini y en mostrarse tal y cómo es. Ahora, tras perder 8 kilos, se siente más segura y contenta consigo misma. Así nos lo ha hecho saber en la tarde de este miércoles: “Entre la operación que tuve y que me estoy cuidando con mi deporte y a la hora de comer, pues ahí ando, aunque ahora viene una época complicada porque en Canarias me pondrán papas arrugadas, y claro...”, deslizó entre risas. La sobrina de Isabel Pantoja asegura que mucha gente la cuestionaba y criticaba el porqué se operaba si ella presumía de sus curvas. Pero ella dice al respecto que decidió operarse porque tenía grasa acumulada en zonas, y al proponerle dar el paso de pasar por ‘boxes’, no dudó en aceptar: “Si me he operado otras veces no entiendo porqué no lo iba a hacer ahora. Quiero mejorar y sentirme bien conmigo”.

Anabel Pantoja es la nueva embajadora del Parque Warner Beach (Madrid)

Otro de los temas a tratar ha sido, como no podía ser de otra manera, su boda junto al superviviente Omar Sánchez. “Mi boda no va a ser la de Diana de Gales. La pandemia nos jorobó y decidí que, al igual que María Patiño, nos vamos a ir a una playa con los que quieran acompañarnos en ese día”, ha explicado. Sin fecha por el momento y sin algunas confirmaciones por parte de algunos miembros de su familia, Anabel Pantoja ha dado un golpe sobre la mesa respecto a las polémicas familiares y a cómo podrían afectarle en un día tan especial y señalado como es el de su boda: “Claro que me da pena, pero si me pongo a pensar no me caso nunca. Hace dos años fue la pandemia y ahora es la familia... ¿Qué hago? ¿Me caso a los 45 años?”, deslizó visiblemente molesta. Ella ya no piensa en los demás, o al menos no como prioridad. La ‘sobrinísima’ no quiere obligar a nadie a que esté presente por compromiso. Eso sí, llamará a todos los que quieren que estén, incluido su primo, Kiko Rivera, con el que ahora mismo no mantiene relación.

Pregunta inevitable: ¿Ha pensado Anabel en quedarse embarazada? La respuesta ha sido clara: “No, qué va. Me encantan los niños pero que no sean míos. Me sacio muchísimo con mis sobrinos y con los hijos de mis amigos, y ahora tengo proyectos con Omar y quiero disfrutar de mí”.

Así se enteró Anabel Pantoja de la muerte de Mila Ximénez

Mila Ximénez y Anabel Pantoja en 'GH VIP'

Desde que el pasado miércoles saltase la noticia del fallecimiento de Mila Ximénez, ‘Sálvame’ ha tenido a la que fue su colaboradora durante once años muy presente. En el caso de Anabel, que no fue amiga íntima pero sí una gran compañera, vivió la pérdida de una forma muy particular y a miles de kilómetros de distancia: “Me enteré de la noticia justo cuando salí de la barca en Honduras. Yo ya me lo imaginaba pero fue impactante encontrarme con la noticia al abrir el móvil porque es que aun no me lo creo. Pienso que todavía está en casa y que no se ha ido. Yo no pude verla pero la recuerdo de manera graciosa y con el cariño de cuando coincidí con ella dos semanas en ‘GH VIP’, donde fue como una mami para mí”.