La pulla de Jordi González a Marta López: “Te conocimos como una facha y una tía retrógrada”

Gente

‘Supervivientes’ está a punto de llegar a su fin y mientras los finalistas se postulan para la gran final del reality, en la que lucharán por llevarse el bote final, continúan los debates para comentar la actualidad más reciente del programa.

Marta López, acérrima defensora de Olga Moreno, con quien congenió mucho durante su andadura en Honduras, recibió ayer una dura pulla por parte del presentador del presentador Jordi González. Sin embargo, lejos de enfadarse, se lo tomó como un halago.

Todo ocurrió a cuenta del look que llevaba Sylvia Pantoja en la gala de la pasada noche. Vestida de blanco, la prima de Isabel Pantoja lucía sus esbeltas piernas en el plató y Jordi González le preguntó que dónde había dejado sus pantalones: “Yo te he visto antes con pantalones y ahora te veo sin ellos. ¿Dónde has perdido los pantalones?”. Sylvia Pantoja le contestó: “Marta me ha dicho: ‘niña, quítate los pantalones’”, a lo que Marta López añadió: “Es que estás espectacular, venía toda tapada y le digo, ‘tienes que lucirte’”.

En este instante, Jordi González soltó un comentario ofensivo hacía Marta López: “Pero Marta, cómo has cambiado, la conocimos como una facha, una tía retrógrada, muy conservadora y mírala. Mira en qué se ha convertido”. En vez de tomarse de mala forma dicho comentario, ella insistió en que su compañera de plató estaba más guapa sin pantalones: “Está mucho más guapa que hace un rato, con pantalones y jersey de cuello vuelto”.

Incluso, instantes después del comentario de Jordi González, ella le piropeó: “Yo te llevo viendo 21 años y me parece que estás super joven, estás estupendo y estás guapísimo”. Sylvia Pantoja dijo en tono bromista que eso era “por el aire acondicionado”.