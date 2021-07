Rocío Flores, víctima de los ‘ataques’ de un colaborador de Telecinco

Egos Televisión

Haga lo que haga o diga lo que diga Rocío Flores, es noticia. Su defensa a ultranza de Olga Moreno le ha pasado factura de cara a algunos colaboradores de Telecinco, que critican y cuestionan continuamente el concurso de la mujer de Antonio David en ‘Supervivientes’.

En este caso, el protagonista y el encargado de lanzar un dardo a la colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha sido, como no podía ser de otra manera, el Maestro Joao. El vidente no se calla lo que piensa, y durante la decimoquinta entrega de ‘Conexión Honduras’ ha afirmado que “a Tom se le llama chulo hoy por lo que ha hecho en otro programa, igual que ‘la niña de la trenza’ en mitad de esos dos colaboradores de televisión” ha deslizado tras visionar un vídeo en el que algunos concursantes y colaboradores de la cadena le tachan de tener un comportamiento chulesco desde su participación en ‘La Isla de las Tentaciones’.

El Maestro Joao durante la decimoquinta entrega de 'Conexión Honduras'

Joao ha aprovechado la ocasión para recordar y comparar, al más puro estilo “tú más”, lo que se ha dicho de Tom con la actitud de Rocío Flores en televisión durante las últimas semanas, sin que el nombre de la joven estuviera puesto encima de la mesa en ningún momento: “Puedo decir lo que quiera. Somos libres, el programa es libre y nos deja libertad”, ha afirmado el colaborador de forma tajante.

Marta López, colaboradora, amiga y defensora de la familia Flores, no ha tardado ni cinco segundos en sacar la cara por Rocío: “Por qué la llamas ‘la niña de la trenza’? Llámala Rocío”. Joao se ha dirigido así a ella por sus últimas apariciones en televisión, donde se la ha podido ver con este nuevo look que parece ser ha marcado tendencia. “Pues a mí me da la gana decir ‘la niña de la trenza’”, contestó el amigo de Tom Brusse.

El Maestro Joao y Rocío Flores en 'Tierra de Nadie'

La mala y a la vez inexistente relación entre el Maestro Joao y Rocío Flores viene de semanas -o meses- atrás. El conflicto de ambos comenzó cuando el colaborador comenzó a hablar día tras día en sus redes sociales del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, que tenía por protagonista a Rocío Carrasco. Hasta ahí todo bien, pero el enfado de la joven Rocío empieza en el momento en el que el colaborador de ‘Supervivientes’ va más allá y la insulta tanto a ella como a su padre y a la mujer de este.