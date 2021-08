Toñi Moreno, harta de José Antonio Avilés

Gente

Que el aprendiz de periodista, José Antonio Avilés, no es santo de la devoción de Toñi Moreno lo sabe todo el mundo en Telecinco. La presentadora no pierde ocasión de llamarle la atención cada vez que el tertuliano mete la pata en directo o chilla demasiado, algo que se está convirtiendo en práctica habitual del veinteañero.

Pero el rapapolvo que le echó este sábado es para enmarcar y demuestra la animadversión que siente hacia el polémico muchacho.

Avilés acababa de contar que presenció en un restaurante ibicenco cómo Anita Matamoros y su novio cuarentón se prodigaba. Todo tipo de arrumacos en público, y la madre de la joven, Makoke, presente en el plató de “Viva la vida”, desmintió rotundamente tal información. Inmediatamente, Toñi abroncó a José Antonio como nunca lo había hecho. “Deja ya de montar el show”, le soltó enfadada. Y añadió: “tienes que pedir perdón a Anita, a Kiko Matamoros y a la audiencia. Te voy a enseñar cómo se trabaja de verdad.Tienes la capacidad de sacarnos de quicio a todos. Has metido la pata…”

Él siguió montando su numerito y salió del plató durante unos minutos, haciéndose el ofendido, para reaparecer poco después como si no hubiera pasado nada. Este chico no aprende de sus errores. ¿O será que no quiere corregirlos?