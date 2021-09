Kiko Jiménez carga contra Laura Fa: “No al falso feminismo ni al hembrismo”

Gente

'Sálvame'

La tarde de ayer el plató de ‘Sálvame’ se convirtió en un ring de boxeo, y es que la bronca que protagonizaron Kiko Jiménez y Laura Fa fue monumental. El colaborador acudió al programa para desmentir su supuesta ruptura con Sofía Suescun, pero no se imaginaba lo que le esperaba esa misma tarde.

“Si te separas, contarías de ella lo mismo que has contado de Gloria Camila y sería tema para nosotros”, le recriminó Laura Fa. “Pues como tú cuando llegaste del confinamiento y reprochabas cosas a tu hijo”, le contestó Jiménez, unas que no gustaron a la colaboradora y fueron las causantes del tremendo rifirrafe entre ambos.

“No seas tan sucio con eso, no seas bajo. No es lo mismo, porque tú has vendido a tus exs, a tu familia, a tu novia, tu vida... ¡Eres un sucio y un provocador! ¡Y un imbécil, además!”, comenzó atacando Fa a Kiko Jiménez. “Lo que no puede hacer es decir cosas que yo no he dicho y utilizarlas de una manera muy sucia. Él es un personaje de estos baratijos y a mí no me va a meter en sus cosas, es un baratijo que viene aquí e intenta provocar. ¡Tienes la novia y la suegra que te mereces!”.

Laura Fa

“¡Eres un impresentable, un maleducado! Es la última vez en tu vida que me diriges la palabra. ¡Eres un impresentable, un barato y un cerdo!”, de esta manera de refería la periodista al novio de Sofía Suescun momentos antes de abandonar el plató.

Ayer Kiko Jiménez quedó en shock con la tensa situación que estaba viviendo, pero hoy ha querido contestar Laura Fa a través de sus redes sociales. En stories ha publicado varios textos en los que hace referencia a su desagradable “pelea” con la colaboradora: “Hemos llegado a un punto en el que hemos normalizado que una mujer pueda insultar a un hombre llamándolo sucio, barato, imbécil, cerdo, tienes la mujer que te mereces... y no pase absolutamente nada, eso no es igualdad y mucho menos feminismo. ¿Qué pasa si ocurre al contrario y un hombre le dice esas cosas a una mujer? Igualdad, no al falso feminismo ni al hembrismo”.

De esta manera se defiende el joven de Laura Fa, pero ¿qué pasará esta tarde en plató?