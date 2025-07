Nueva rueda de prensa sobre Daniel Sancho: "No podemos convertir a un asesino en héroe"

A punto de cumplirse dos años del asesinato de Edwin Arrieta y de la condena de Daniel Sancho a cadena perpetua, el despacho de Juan Gonzalo Ospina -abogado de la familia de la víctima- ha convocado una rueda de prensa de última hora en Madrid para explicar los detalles del escrito de impugnación que hace apenas unos días interpusieron contra el recurso de apelación de la defensa.

Pero más allá de exponer los puntos en los que se basa su requerimiento, para Ospina también es importante destacar el “profundo dolor” que están causando a la familia Arrieta las últimas noticias que llegan desde Tailandia en relación a la situación de Sancho en prisión. “Estamos aquí porque Darling, la hermana de Edwin, nos lo ha pedido. Queremos contar cómo está viviendo la familia estos días de profundo duelo y dolor. No es agradable para ellos que se diga públicamente que Daniel está perfectamente en la cárcel, tranquilo; o como se ha publicado en algún medio, que va a regresar a España a ‘comerse unas natillas en Navidad’. Todas estas informaciones que llegan desde el entorno de Daniel causan una profunda ansiedad a la familia”, comenzó señalando el letrado.

Una postura a la que se ha sumado su compañera y socia, la también abogada Beatriz Uriarte: “No podemos caer en el error de convertir a un asesino en héroe, ni en protagonista de documentales ni de series. ¿Tenemos que estar escuchando que está muy bien, que está muy tranquilo y que está escribiendo sus memorias? ¿Qué tipo de persona se encuentra muy bien en una prisión? No he conocido ni un solo preso que me diga que está muy bien o que está tranquilo. O este señor se está colocando o está haciendo un personaje, pero no entiendo qué está pasando aquí. Solo queremos respeto para la familia Arrieta”.

Impugnan el recurso de la defensa

Uriarte ha detallado las claves sobre las que se sustenta su requerimiento de impugnación contra el recurso de la defensa, un escrito de más de 400 páginas que el despacho de Marcos García-Montes presentó en el Tribunal Provincial de Samui el marzo pasado. El documento de apelación, según la letrada, “se funda en valoraciones subjetivas y no aporta una sola prueba que avale la inocencia de Daniel Sancho”. Además, lamenta que parte del auto se base en señalar a Arrieta como un supuesto agresor sexual del que Sancho se defendió: “Recibimos con tristeza esto. Puedes recurrir una sentencia, pero no caer en la descalificación”.

Juan Gonzalo Ospina, abogado Gonzalo Pérez

El despacho de Ospina también cuestiona el empeño de García-Montes en arrojar la sombra de la duda sobre los primeros procedimientos que se llevaron a cabo en Tailandia, en un intento de invalidar los primeros interrogatorios a Sancho e incluso su propia confesión. “Lo que intentan es generar una duda que nosotros ya hemos dejado clara y así figura en la sentencia. Dicen que no hubo garantías legales, que Daniel Sancho fue coaccionado o que no tenía abogado en sus primeras declaraciones ante la policía. Es normal que no tuviese abogado porque fue a declarar en calidad de testigo. Recordemos que fue él quien mintió a todo el mundo y denunció la desaparición de Edwin. De hecho, él mismo dijo que la policía le había tratado muy bien y que incluso le dieron de cenar. Quieren que no nos quede claro lo que ocurrió, pero nos quedó muy claro con esa sentencia, cuando él admitió su culpabilidad y quedó probada la premeditación, tanto con los cuchillos y el papel film que compró como por la habitación de hotel que reservó y que nunca llegó a usar”.

El documental, clave en el recurso

Otro de los puntos del recurso de apelación que el despacho de Ospina rechaza es la posibilidad de que se celebre un nuevo juicio y de que, además, se haga a puerta abierta. La petición de la defensa de Sancho se basa en la aparición de un nuevo testimonio que se incluyó en el documental del caso de HBO Max y que no participó en el proceso, algo que causa “estupor” a Beatriz Uriarte: “Como tengamos que abrir todos los juicios a raíz de los ‘true crimes’ que surgen, no tenemos tribunales suficientes. No creo que el director de una serie sea más capaz de buscar testimonios que un abogado y que ahora quieran aprovechar el testigo que ha encontrado el director de una serie, cuyo testimonio habrá sido cortado o editado con fines narrativos”.

Rodolfo Sancho en 'El caso Sancho' HBO MAX

Sobre el documental, Juan Gonzalo Ospina destaca el embolso económico que supuso para la familia de Sancho, que todavía no ha satisfecho su responsabilidad civil con la familia Arrieta. “Han rentabilizado económicamente el dolor de unos padres y una hermana. Si eso sigue así, no nos gustaría encontrarnos con que Sancho venga a España en unos años y acabe dando entrevistas en televisión, mientras que la familia Arrieta no ha recibido un solo euro de la indemnización”.