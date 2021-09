Fani lo vuelve a hacer: se besa con Julián y le es infiel a Christofer en ‘La Última Tentación’

Gente

TV

Ha pasado año y medio desde que aquel “¡Estefaníaaaa!” se hiciese famoso. La rabia y la tristeza se apoderaron de Christofer al ver como Fani, su pareja en ‘La Isla de las Tentaciones 1′, le era infiel con Rubén. Nuevamente en ‘La Última Tentación’ se repite la historia.

En el último capítulo emitido anoche, Fani se besó con Julián, siendo infiel por segunda vez a su pareja delante de las cámaras. A diferencia de la anterior ocasión en la que dio rienda a la pasión con Rubén bajo las sábanas, solo han sido unos besos.

La pareja rompió tras lo ocurrido en la primera edición del reality, pero resolvieron sus diferencias y volvieron a estar juntos. Y desde ahí han vuelto a ‘La Última Tentación’, cada uno en una villa, poniendo a prueba su relación. Fani ha mostrado en esta edición su buena sintonía con Julián, hasta el punto de que se besó en la piscina con él.

El tonteo les llevó hasta el lugar donde se cometió la infidelidad. Primero, en la casa, ella reconoció que Julián “está bueno” y que había incumplido uno de los límites que le había puesto Christofer, es decir, bailar pegado con alguno de los tentadores. Después, le dijo a este que había pasado “del odio al amor, a quererle”.

La fiesta continuó en la piscina, donde no se separaban ni un instante. Bajo la atenta mirada del resto de integrantes de la villa, entre abrazos y bailes, terminaron por besarse. “Madre mía, me van a matar porque me lo estoy pasando super bien, porque estoy pensando en mí, no estoy pensando en nadie”, dijo.

¡Fani vuelve a caer en la tentación! 🔥#LaUltimaTentacion3 pic.twitter.com/JX1scqxzqq — La Última Tentación (@idelatentacion) September 29, 2021

Fani se arrepiente y pide una hoguera de confrontación

La hoguera de confrontación la pedía uno de los concursantes cuando quería solucionar algo muy importante con su pareja que está en la otra villa. En casa de que este no aceptase acudir a dicho encuentro, aquel que pidiese la hoguera de confrontación debía regresar a España.

Fani se arrepintió al instante de lo que había hecho: “La he cagado, he besado a un chico que no es mi novio y, entonces, pensar en Christofer por dentro me mata”, afirmó. Asimismo, Julián tampoco se sintió bien de lo que acababa de ocurrir después de que Marta le dijese que se había cargado a Christofer: “Estaba con ella muy bien y de repente me ha plantado un beso. Y me apetecía, tío. Es que me apetecía. ¡Es que me gusta, tío! Yo no me he cargado a Christofer”, dijo entre lágrimas.

Ambos resolvieron lo ocurrido hablando al día siguiente, asegurando que la situación se les había ido de las manos. Entonces, Fani pidió la hoguera de confrontación para aclarar lo ocurrido con Christofer, algo que llegará en el próximo capítulo: “Necesito verle porque le quiero y le echo de menos. Me gustaría verle porque se lo merece. Si ve esas imágenes sin sentido y sin explicación, puede ser peor”, dijo Fani.