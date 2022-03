Chabelita reacciona a la noticia de que Isabel Pantoja le ha desheredado: “Es libre de hacer lo que quiera”

Hace tan solo unos días conocimos el bombazo de la familia Pantoja. Y es que, según desveló Gema López en ‘Sálvame’, Isabel Pantoja habría tomado la decisión de desheredar a sus hijos Isa P. y Kiko Rivera por “maltrato psicológico” e “injurias” ,en el caso del DJ, y para ello ya se habría reunido con un notario en Medina Sidonia, dejando todo su patrimonio a su hermano, Agustín Pantoja.

Una sorprendente medida con la que la tonadillera dejaría claro que no quiere saber nada de sus hijos. Mientras que Kiko Rivera se muestra impasible y prefiere guardar silencio ante la noticia, Isa Pantoja se ha pronunciado al respecto desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’.

Singer Isabel Pantoja during a trial at Malaga courts, March 22, 2022 FOTO: Jesus Briones GTRES

“Yo no se si nos quiere desheredar, pero no me importa a quién deje su herencia. Es libre de hacer lo que quiera y ha trabajado toda la vida para mantenernos a todos. Eso no me importa ahora, me importa la salud de mi madre, aunque me preocupa la razón de por qué ha tomado esa decisión, si finalmente alega maltrato psicológico. Yo no soy responsable de los actos de mi hermano”, ha asegurado esta mañana.

Además, Chabelita ha desvelado que acudió a ‘Cantora’ a ver a su madre tras las impactantes imágenes del juicio a Isabel Pantoja. “Fui porque vi muy mal a mi madre y las imágenes me impactaron. La quiero y ella sabe que voy a estar ahí cuando lo necesite. Yo la vi, dentro de lo que cabe, tranquila. Ella me intentaba tranquilizar a mí más que yo a ella. Sé que está acompañada que eso me tranquiliza, independientemente de que nosotros no tengamos trato con él, está con mi tío Agustín y si la apoya de alguna manera, genial”, ha confesado la benjamina de la familia.