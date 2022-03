En dos semanas sabrá Isabel Pantoja si vuelve a la cárcel o no

Si no surgen contratiempos que lo impidan, en menos de dos semanas se conocerá la sentencia del último juicio contra Isabel Pantoja. La tonadillera, según una fuente cercana, apenas duerme y está aterrorizada ante la idea de que esa sentencia la devuelva a prisión. Porque el fiscal se ha ratificado en su decisión de solicitar tres años de cárcel por un presunto delito de insolvencia punible.

Bien es verdad que contra una decisión desfavorable cabe recurrir a instancias superiores, con lo que el proceso se podría dilatar en el tiempo. Pero el fantasma del encarcelamientos seguiría rondando el ánimo y los miedos de la artista.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín FOTO: CRISTOBAL_DUENAS GTRES

Dicen que pasa demasiadas horas encerrada en su cuarto, que no para de llorar y que los ataques de ansiedad se han convertido en duros compañeros de vida.

Su única compañía es la de su hermano Agustín, no quiere ver a nadie más. Y recibió hace unos días a su hija Isa porque no le quedó otra. Remedio que abrirle las puertas de Cantora. Tampoco contesta al teléfono, es el hermanísimo quien actúa como intermediario, como filtro, para decidir quién puede o no hablar con Isabel. En este sentido, su poder es absoluto. Recordemos que en su declaración reciente ante el juez, la Pantoja dejó muy claro que Agustín es su único apoyo en estos momentos tan complicados de su existencia. De ahí, los rumores que apuntan a que podría haberle nombrado su heredero universal en perjuicio de sus dos hijos.