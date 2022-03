La dura declaración de Isabel Pantoja ante el juez: “Mi hermano Agustín es la única persona que tengo”

Isabel Pantoja se ha enfrentado hoy a uno de los peores días de su vida. La tonadilla ha prestado declaración en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga en calidad de acusada de “cooperadora necesaria” por un supuesto delito de insolvencia punible, enmarcado en la venta de su célebre casa marbellí ‘Mi Gitana’, que se produjo en el año 2015. La cantante ha llegado a primera hora de la mañana a sede judicial, rodeada de una horda de paparazzi y reporteros que la han acompañado hasta la sala, inmortalizando imágenes que muestran a la artista completamente devastada y rota en llanto.

A lo largo de su intervención, Isabel Pantoja ha negado haber cometido delito alguno, al menos de forma consciente, y asegura que desconocías las deudas y cargas que pesaban sobre ‘Mi Gitana’. Recuerda que, mientras cumplía su condena en prisión, cedió algunos poderes a su hermano Agustín “para vender la casa o para que el banco se la quedara para pagar lo que fuera”. Cuando el juez ha preguntado por qué tomó esa decisión, la tonadillera ha sido clara: “Es la única persona que tengo. Lo que mi hermano haya hecho, lo ha hecho bien, confío plenamente en él, moriría por mí y no me haría ningún daño”.

La intervención de Isabel Pantoja ha sido especialmente dura y se ha venido abajo en varias ocasiones. De hecho, el juez instructor le ha instado a que se calme y a que evite pronunciarse sobre los asuntos familiares o relacionados con su vida privada para que no sufra más de lo necesario.

La cantante Isabel Pantoja, en el Juzgado de lo Penal número 5 para ser juzgada como administradora única de Panriver 56 FOTO: Álex Zea Europa Press

La intérprete de ‘Marinero de luces’ ha recalcado que “mi problema no era la casa, mi problema grande era, primero, donde yo estaba”. Ha incidido en que “yo no quería esa casa, era realmente del banco, yo estaba pagando una hipoteca, pero el problema era que avalé esa casa con todos mis bienes, he trabajado toda mi vida”. Al verse incapacitada para afrontar las cargas “porque estaba privada de libertad y no podía trabajar”, decidió ceder los poderes a su hermano para que vendiera la propiedad.

La familia se vuelca con la Pantoja

Ni que decir tiene que la tonadillera está pasando por momentos realmente complicados. Algunos de sus seres queridos han querido arroparla públicamente, como es el caso de Anabel Pantoja, que ha criticado en su cuenta de Instagram lo que, a su juicio, se ha desarrollado como un circo mediático. “¿Dónde están los derechos de un ser humano? Es un juicio, ¡no un concierto!”, ha espetado ante una fotografía de la sala repleta de paparazzi.

Isa Pantoja observa en directo la entrada de su madre al juzgado FOTO: La Razón Mediaset

Por su parte, su hija Isa Pantoja se ha desmoronado en ‘El programa de Ana Rosa’, rogando a sus compañeros que sean comprensivos con ella porque “esto para mí es muy duro y lo estoy pasando muy mal”.