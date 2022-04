Nuevo fracaso de audiencia de Rocío Carrasco en Telecinco

Un paupérrimo siete por ciento de la audiencia se sentó ante el televisor para presenciar ayer martes por la noche el especial “Rocío. Un año después de contar la verdad”, en concreto, un millón sesenta y un mil espectadores, que demuestra que Rocío Carrasco cotiza a la baja en la cadena de Mediaset.

No extraña que Paolo Vasile y otros altos directivos de esta empresa se cuestionen si la segunda tanda de documentales sobre la hija de Rocío Jurado supondrá un nuevo fracaso, porque el personaje ya no llama la atención de la audiencia, al contrario que el año pasado, cuando los primeros documentales, más bien docudramas, resultaron un éxito absoluto.

Rocío, y sobre todo su marido, Fidel Albiac, comienzan a ser personajes no bien vistos en Telecinco. Como ya hemos publicado en esta web, a Fidel, según ha explicado el paparazzi Diego Arrabal, “no le quieren ver ni en pintura en la cadena, y por eso no han aceptado su participación en ‘Supervivientes’… El motivo lo desconozco, pero me vienen mil cosas a la cabeza”.

Ya veremos si está noche, la segunda entrega, continuación de la de ayer, consigue superar ese siete por ciento o cae también en el fracaso.

Además, la hija de “la más grande” ha perdido sus mayores apoyos en Telecinco, ni David Valldeperas, ni Carlota Corredera, ni Belén Rodríguez, tienen suficiente poder como para seguir apoyando contra ciento y marea a su amiga.