Fidel Albiac habría sido vetado en ‘Supervivientes’: “La cadena no lo quiere ver ni en pintura”

Diego Arrabal ha vuelto a la carga. El colaborador de ‘Viva la vida’ ya venía anunciando en las últimas horas que en la noche de este martes contaría en su canal de ‘Youtube’ una exclusiva sobre el hombre que siempre permanece a la sombra de Rocío Carrasco, Fidel Albiac. Dicho y hecho.

Diego Arrabal y Fidel Albiac FOTO: Gtres Gtres

Después de más de una hora y media de directo, en el cual ha entrado vía telefónica Marta Riesco, el paparazzi ha soltado la gran bomba que implica a Fidel y también a Rocío Carrasco: “El primer nombre que tenía la productora de ‘Supervivientes’ encima de la mesa era el de Fidel Albiac. Os puedo asegurar que esto lo saben muy pocas personas porque lo llevan muy en secreto”, ha comenzado diciendo, asegurando, además, que Rocío Carrasco hubiese sido su defensora en plató.

“Cuando la productora hace ese primer borrador con Fidel como cabeza de lista, se lo tienen que mostrar a los directivos de Mediaset. La cadena le deja a la productora que haga y deshaga lo que quiera, pero siempre bajo la supervisión de Mediaset. Lo gordo del tema es que hace cosa de un mes, la productora va con ese primer borrador, y yo doy por hecho que él ya lo sabría, aunque no lo tengo confirmado. ¿Cuál es la respuesta de la cadena? Pues que no quieren ver ni en pintura a Fidel. El motivo lo desconozco, aunque me pueden venir mil cosas a la cabeza. Esto ha supuesto un gran palo para Fidel, porque aceptara o no, saber que la cadena que hasta hace muy poco ha sido aliada suya y con la que ha trabajado codo con codo no le quiere ver ni en pintura, es bastante triste. No quieren saber nada de él”, asegura tajante Diego Arrabal.

