Carlota Corredera se pronuncia sobre ‘En el nombre de Rocío’: “No va a dejar a nadie indiferente”

Ya han pasado tres meses desde que Carlota Corredera abandonase ‘Sálvame’. Desde entonces, la presentadora se encuentra alejada del foco mediático y dedicándose por completo a sí misma, a juzgar por lo que muestra en sus redes sociales. Aún con su futuro profesional en el aire, la presentadora tiene varios proyectos en mente, aunque como bien confesó anteriormente, su prioridad es recuperarse de tanta exposición mediática y disfrutar del tiempo perdido.

Lo que no quita que, de vez en cuando, la podamos ver en alguna que otra alfombra roja o evento. Esta vez, coincidiendo con el concierto que Luz Casal y la Real Filharmonía de Galicia ofrecen dentro del ‘Universal Music Festival’ que se celebró en el Teatro Real, Corredera quiso hablar con los medios que se congregaron allí y, según recoge Europa Press, incluso se pronunció sobre el documental de Rocío Jurado, ‘En el nombre de Rocío’.

“Por fin se ha estrenado, yo me alegro mucho, yo sabéis que estoy siempre con el equipo de Rocío, aunque no esté con ella en Mediaset y en el programa, estoy siempre en su equipo, muy contenta de verla y sobre todo que se ha anunciado hoy que va a cantar también, me encanta que trabaje porque eso también significa reparación para ella”, confiesa a dicho medio.

“Ella lo contó, estuvo a punto de quitarse la vida y ahora quería ser un Ave Fénix, lo ha conseguido, es su decisión. Al final, una persona de la que hemos hablado mucho, ahora llega su momento, no va a dejar a nadie indiferente y hay que respetarlo”. Así de tajante se muestra Carlota Corredera, que siempre ha mostrado su apoyo públicamente a Rocío Carrasco.