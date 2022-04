Carlota Corredera hace ‘reset’ con ‘Sálvame’: “No lo he vuelto a ver”

Ya ha pasado más de un mes desde que se anunciaron significativos cambios en ‘Sálvame’. Mientras que David Valldeperas y Alberto Díaz fueron cesados en su función de directores del programa, Carlota Corredera corrió la misma suerte como presentadora. Desde entonces, la de Vigo no ha vuelto a dejarse ver por la pequeña pantalla, a diferencia de sus antiguos compañeros, que han regresado al magacín en calidad de colaborador o para ponerse al mando de ‘Sábado Deluxe’. Ahora, por fin la comunicadora ha reaparecido ante la opinión pública, y ha confesado que se encuentra en plena “operación détox” con el formato en el que trabajó.

“No lo he vuelto a ver porque yo creo que, cuando te despides como yo me despedí, creo que para poder volar, que es mi tención, y seguir con los proyectos que tenemos en mente y que estamos trabajando, necesito un poco hacer reset. Estoy en plena operación détox”, explica Carlota Corredera ante la prensa. Aun así, asegura que se mantiene al tanto de todo lo que sucede en ‘Sálvame’ y mantiene que siempre estará ligada al programa de corazón más icónico de la televisión. “Es imposible no enterarse de todo lo que pasa, pero estoy viviendo la actualidad con distancia, aunque mi corazón pertenecerá siempre a ‘Sálvame’.

Carlota Corredera FOTO: Telecinco

Además, Carlota Corredera se ha pronunciado sobre el sentido homenaje que se rindió a Mila Ximénez en el aniversario del estreno de ‘Sálvame’. La recordada tertuliana falleció el pasado mes de junio, pero su recuerdo entre sus compañeros y los espectadores siguen tan vivo como siempre. “Es esencia pura, es eterna y está siempre con nosotros aunque no la podamos ver ni la podamos abrazar, y me parece muy bonito que haya tenido presencia en este 13º aniversario”.

Nuevos proyectos

En sus declaraciones anteriores, Carlota Corredera ha confirmado que se encuentra inmersa en nuevos proyectos que verán la luz dentro de muy poco. A diferencia de sus compañeros, David Valldeperas y Alberto Díaz, ella era la única a la que no se le conocía un nuevo programa tras ser cesada como presentadora de ‘Sálvame’. Mientras que el primero sigue a los mandos de ‘Sábado Deluxe’, Diego Arrabal anunció recientemente que el segundo regresará al magacín vespertino de Telecinco solo un mes después de anunciarse su salida.