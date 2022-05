Los planes de futuro de Carlota Corredera: “Mi prioridad es recuperarme de tanto trajín”

Ya han pasado dos meses desde que Carlota Corredera abandonase ‘Sálvame’. Desde entonces, la presentadora se encuentra alejada del foco mediático y dedicándose por completo a sí misma, a juzgar por lo que muestra en sus redes sociales.

“Estoy muy bien y ahora mismo estoy disfrutando mucho del tiempo que no he tenido durante muchísimos años. Me lo he tomado todo con más calma y me estoy dedicando más a mí y a mi gente. Yo estoy muy contenta” confiesa a Europa Press en el entreno de la segunda temporada del programa ‘LOL: Si te ríes pierdes’.

Carlota Corredera en una imagen reciente FOTO: Instagram

Una reaparición muy esperada en la que, para sorpresa de sus seguidores, confesó a dicho medio que no está siguiendo el reality ‘Supervivientes’ en el que se encuentran concursando sus excompañeros Kiko Matamoros y Anabel Pantoja: “Para desconectar, para reconectar conmigo y poder cargar pilas para los proyectos futuros, necesitaba desconectarme y, sobre todo, desintoxicarme de todo, de estar tan pendiente de todo, de todos y tengo pequeños titulares de cómo va la cosa, pero de verdad que no estoy viéndolo. De momento, no tengo mono de reality pero si lo tengo, desde luego lo veré”.

Y aunque por el momento asegura que es “muy pronto” para poder hablar de planes de futuro, Carlota Corredera desvela que “hay tele y hay cosas que no son tele, eso es todo lo que te puedo decir”. Pero la presentadora deja claro que tras la vorágine vivida en los últimos meses, su prioridad es “cargar las pilas, que es lo que más necesito para poder afrontar cualquier cosa. Hay proyectos, hay ideas, cosas que se van perfilando pero ahora mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto, tanto”.