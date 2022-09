Lydia Lozano tendrá que pasar por quirófano de nuevo

La ausencia de Lydia Lozano ha preocupado a sus compañeros de ‘Sálvame’ y telespectadores que se preguntan qué le ocurre a la colaboradora tras dos días ausente en su puesto de trabajo. Y es que la última vez que vimos en plató a la periodista fue la semana pasada, pero ni rastro de la canaria ni lunes ni tampoco el martes... ¿qué le ocurre?

Tal y como han desvelado desde ‘Sálvame’, Lozano tendrá que volver a pasar por quirófano de nuevo para operarse de una de sus vértebras, y por ello, habría acudido al hospital madrileño La Milagrosa para someterse a una serie de pruebas preoperatorias.

A la salida de dichas pruebas, desanimada y con mucho miedo, la colaboradora confesaba a su programa la triste noticia: “Me he roto la vertebra ocho y como tengo osteoporosis, me afecta a la siete y me tienen que operar”.

Cabe recordar que en abril del año pasado, Lozano ya fue intervenida de las cervicales. “Se ve que me estaba aplastando la médula. Tenía todas las cervicales pegadas. No era normal”, explicó en su día la protagonista.

Ahora, visiblemente emocionada, Lydia ha aclarado que será operada este jueves y tras la operación tendrá que estar “dos días hospitalizada”. Y es que se prevé que la recuperación sea lenta, por lo que la periodista va a necesitar del apoyo y cariño de todos sus compañeros de programa y, por su puesto, de su marido Charly, que es su pilar fundamental.